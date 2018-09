Dimite una ministra francesa, la segunda renuncia en una semana

La ministra francesa de Deportes, Laura Flessel, anunció ayer por sorpresa su dimisión, el mismo día en el que está previsto que se acometa una reestructuración del Ejecutivo tras la salida la pasada semana del titular de Ecología, Nicolas Hulot. Con la salida de Hulot y Flessel, el presidente francés, Emmanuel Macron, pierde a dos de los miembros más populares de su Ejecutivo, coincidiendo con una pronunciada caída de su apoyo en las encuestas.

El Gobierno ha reaccionado rápido al adiós de Flessel y ayer mismo anunció que su sustituta será la ex campeona de natación Roxana Maracineanu. Para sustituir la cartera de Ecología, Macron apostó por el actual presidente de la Asamblea Nacional francesa, François de Rugy.

Diversos medios apuntan a que la salida de la titular de Deportes se habría producido horas antes de que fuera cesada dentro de la crisis de Gobierno abierta por la dimisión de Hulot. La televisión afirmó que, pese a su popularidad, Flessel era muy criticada en el mundo deportivo, que consideraba que no había sabido defender los intereses de las pequeñas asociaciones en las negociaciones presupuestarias.

Desde el entorno de la ex ministra afirman que “quiere reencontrar su libertad y actuar libremente” y que su dimisión no tiene nada que ver con “cuestiones presupuestarias”. Flessel supo aprovechar su experiencia para defender la candidatura de París a los Juegos de 2024, lo que impulsó su popularidad.