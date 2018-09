Dujovne y Lagarde destacaron avances en busca de un nuevo acuerdo con el FMI

Con el objetivo de lograr obtener el adelanto de los fondos previstos para 2020 y 2021, el ministro de Economía Nicolás Dujovne se reunió ayer en Washington con la titular del Fondo Monetario Internancional, Christine Lagarde. El encuentro, del cual participaron los equipos técnicos de ambos, fue pautado para analizar el desembolso correspondiente al acuerdo stand by firmado en junio de este año.

“Hubo avances en el diálogo”, aseguró Dujovne luego de reunirse con Lagarde. El funcionario definió el encuentro como “muy positivo”.

Finalizada la reunión Lagarde emitió un comunicado en donde destacó que hubo “avances” y que trabajarán juntos “para fortalecer aún más el programa de las autoridades argentinas respaldado por el FMI”. Además, en la misma misiva la directora del ente aseguró que el “objetivo común es llegar a una conclusión rápida para presentar una propuesta al Directorio Ejecutivo del FMI”.

La ambiciosa propuesta del titular de la cartera de Economía de lograr llevar a cero el déficit fiscal en 2019 fue el compromiso principal del Gobierno argentino para obtener el visto bueno del FMI. La situación económica y financiera que afronta el país motivó el pedido realizado al organismo de rever la fecha de entrega de los fondos suscriptos.

“No puedo dar tiempos, pretendemos que sea votado en el board del Fondo en la segunda mitad de septiembre, pero para eso tiene que haber acuerdo técnico. Hay entendimiento, pero falta el acuerdo formal”, afirmó Dujovne. “No puedo dar cifras”, dijo también y destacó el “fenomenal apoyo”, sobre todo “la excelente relación bilateral con EE. UU.”.

Sobre la evolución de los mercados, el ministro aseguró que fue una jornada “muy mala para los mercados emergentes en general. Estamos confiados en que marchamos a una posición fiscal mejor que la que teníamos. Vemos fuertes mejoras en los indicadores solvencia externa y reducimos fuertemente el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos. Muchos de los problemas que mira el mercado los ve son con el espejo retrovisor, Argentina hoy da progresos muy fuertes en materia fiscal y en adaptarse al nuevo contexto de financiamiento externo. Hay que tener paciencia porque esto va tardar en reflejarse en los indicadores financieros”. Dujovne no quiso dar más detalla sobre desembolsos y otras cuestiones del acuerdo que se discute. “Estamos mirando para adelante, como hacemos para convertir este fenomenal apoyo que hemos tenido para la Argentina, para que eso impacte en la vida de los argentinos”, cerró.

Antes de la reunión con el FMI, Dujovne obtuvo un espaldarazo en el Departamento del Tesoro, donde se entrevistó con el secretario Steven Mnuchin y con David Malpass, subsecretario para Asuntos Internacionales del Tesoro.

El ministro llegó ayer a Washington junto con parte de su equipo económico, Santiago Bausili, Rodrigo Pena y Guido Sandleris. El presidente del Banco Central, Luis Caputo, finalmente no fue de la partida.