Los Pumas piensan en los All Blacks

Tras el efímero descanso que extendió un fin de semana impregnado de satisfacciones por la histórica victoria ante Sudáfrica, por 32 a 19 en Mendoza, llegó nuevamente el tiempo del trabajo para el Seleccionado Argentino de Rugby.

Tal como estaba previsto, el plantel de Los Pumas trabajó dos días en Buenos Aires y el jueves viajó con destino a Nueva Zelanda, donde comenzó la preparación para la tercera fecha del Rugby Championship 2018, en la que el sábado 8 de septiembre, a las 4.35 de la madrugada en nuestro país, deberá medirse con los imponentes All Blacks, en Nelson.

Por otra parte, vale recordar que en la cuarta jornada, el sábado 15, desde las 7, deberán medirse con los Wallabies, en Gold Coast, cerrando de ese modo el exigente tour por Oceanía.

Los elegidos

Tal como se anticipara, el head coach argentino, Mario Ledesma, seleccionó un plantel de 30 jugadores, con algunas modificaciones con respecto a las presentaciones anteriores, como el reingreso de Juan Manuel Leguizamón, Matías Orlando y Julián Montoya, tras recuperarse de sus respectivas lesiones.

La novedad más saliente es la primera convocatoria del cordobés Gastón Cortés, quien milita en Leicester de Inglaterra. Los antecedentes del pilar son haber participado en representativos nacionales en los Sudamericanos 2011 y 2012; como así también en la Nations Cup 2012 y la Tbilisi Cup 2014. Por otra parte, tras emigrar al Bristol de la Premiership, jugó más de un centenar de partidos en seis temporadas; pasando este año a los Tigers.

Satisfactoria y sorpresiva

En diálogo con Prensa UAR, el primera línea formado en Córdoba Athletic Club, Gastón Cortés, señaló que su primera convocatoria a Los Pumas constituye un hecho tan gratificante como sorpresivo para él.

“Me llamó el manager y me dijo que Mario Ledesma me tenía en cuenta y que me quería convocar. Averigüé si no había trabas, porque no sabía si el club me daría o no permiso, pero enseguida me dijeron que podía”.

“Fue muy sorpresivo, no me lo esperaba; más allá de que la ilusión estaba siempre presente. Después del llamado, me guardé la noticia y no le conté a nadie; recién una vez que tuve todo confirmado, les informé a mi familia, mi novia y mis amigos. Lo disfruté muchísimo junto a Pedro y Joaquín, mis dos hijos”, agregó.

Leicester debutó el sábado con una dura caída ante Exeter por 40 a 6, en la fecha inicial de la Premiership 2018, por lo que Gastón viajó este domingo a Nueva Zelanda para sumarse al plantel albiceleste.

Por último, el forward cordobés comparó el juego de las Islas Británicas con el del Hemisferio Sur.

“El juego de Inglaterra es más físico y más lento del que se juega en el hemisferio sur, por el clima y porque se juega de otra manera. Si me toca jugar, sé que voy a tener que correr y correr; más aún, teniendo en cuenta las exigencias de estos dos partidos en Oceanía”.