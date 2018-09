Mataron a un chico en un saqueo en el Chaco

Luego de la autopsia realizada al chico de 13 años que perdió la vida en el saqueo a un supermercado la noche del lunes en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, la Fiscalía aseguró que la bala corresponde a un arma de uso civil. Además, hay un herido de gravedad.

El ministro de Gobierno del Chaco, Martín Nievas, confirmó que el chico que cayó muerto por un disparo en el saqueo de Sáenz Peña pasaba circunstancialmente por el lugar, de regreso a su casa en el barrio Obrero.

Desde el Gobierno Provincial aseguraron que continuarán colaborando con la investigación para esclarecer los hechos y además, se ratificó el operativo de seguridad para llevar tranquilidad a la población.

Patricia Ramírez, maestra del niño Ismael Ramírez que murió en la noche del lunes en el hospital 4 de Junio de Saenz Peña, compartió ayer un mensaje en su cuenta personal de la red social Facebook, para desmentir una serie de versiones sobre la presencia del chico en el lugar del saqueo.

“Esto no tendría que estar pasando, porque Ismael era un niño, un niño muy querido, un niño muy bueno, un niño con sueños”, indicó.

“Y encima de este dolor por su muerte, hay que aguantar que se digan un montón de mentiras. Se están diciendo muchas cosas feas. Se están publicando fotos de él que no son de él. Fotos de niños con armas. Sería bueno que se chequeé la información. Y aquellos que no saben lo que pasó, que no lo conocieron, que no estuvieron cerca de él, que se llamen a silencio”, pidió.

Mientras tanto, desde ayer efectivos de la Policía del Chaco y de Gendarmería Nacional custodiaban los accesos del supermercado Nuevo Impulso, ubicado en la esquina de calle 21 y 14 donde convergen los barrios Obrero y 713 viviendas.

Además se instaló un vallado en inmediaciones del local comercial para evitar posibles enfrentamientos.

A su vez, un chico de 16 años permanecía internado en estado grave en el Hospital Perrando de Resistencia, donde fue trasladado tras sufrir en el mismo hecho una herida de bala en un ojo.