Nueva locura de Ricardo Centurión

La victoria contra Rosario Central calmó las aguas en Avellaneda. El triunfo por 2 a 0 en el Cilindro le permitió al equipo de Coudet adueñarse de la cima de la Superliga y olvidar la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores en el Monumental.

Así lo demostró Ricardo Centurión, quien recibió algunos reproches el domingo en el Presidente Perón, y por tal caso el técnico decidió no incluirlo entre los 11 que superaron al Canalla.

El Wachiturro improvisó un baile en el vestuario y Marcelo Díaz, una de las figuras de la Academia, no dudó en subir los pasos de su compañero en su cuenta de Instagram.

“Qué lindos son estos muchachos”, escribió el Chelo en referencia a Centurión y Pillud, dado que el lateral derecho también se sumó a los pasos del volante ofensivo.

El clima festivo se dio después de las palabras que dio Víctor Blanco en la entrevista que le cedió a la Oral Deportiva. “Centurión no se va de Racing, y menos ahora”, dijo el presidente de la institución, y argumentó: “Sabemos las cualidades deportivas que tiene, por eso hoy no estamos pensando en vender a ningún jugador. Se cerró el mercado de pases y no tenemos la cabeza en eso. Además, no llegó ninguna oferta formal y no es momento de vender un jugador de la calidad de Centurión”.

Con relación a la reacción que tuvo el público académico, el directivo aclaró que “Centurión ya pidió disculpas”. “Algunos lo silbaron, pero habrán sido 100 de los 30 mil hinchas que había en la cancha”, concluyó.