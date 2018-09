Trasladarán a una cárcel común a Nahir

Nahir Galarza, la joven de 19 años condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, será trasladada a una cárcel común de Paraná por decisión de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos.

Si bien la Justicia aún no confirmó la condena, se hizo lugar a un pedido de la policía para que la joven abandone la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú, donde permanece detenida desde el 2 de enero, y sea reubicada en la Unidad Penal N° 6 Concepción Arenal.

La razón principal es que los presos no deberían permanecer más de 30 días en una comisaría y la joven entrerriana lleva ya ocho meses.

La sentencia por la muerte del joven fue apelada por la defensa de Nahir, un trámite cuya resolución puede demorar hasta un año si el planteo es rechazado y se apela nuevamente.

La cárcel donde cumplirá su condena de ahora en más es la única cárcel exclusivamente para mujeres de toda la provincia de Entre Ríos. De esta manera, Nahir -que cumplirá sus 20 años el martes próximo- quedará a 350 kilómetros de distancia de Gualeguaychú, donde ocurrió el crimen y donde viven sus padres y su hermano.

El traslado se haría efectivo en el transcurso de la próxima semana, hasta que esté acondicionada su celda. “El Servicio Penitenciario puede brindar condiciones que una comisaría no tiene”, explicó esa fuerza.