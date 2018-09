Un nuevo movimiento de izquierdas contra “la crisis de la democracia” en Alemania

“Aufstehen” (“alzarse”, “levantarse”) es el nombre del nuevo movimiento transversal de izquierdas con el que la líder de La Izquierda, Sarah Wagenknecht, pretende sacudir los cimientos de la política alemana. Su objetivo no es otro que recabar las simpatías de los desencantados con los partidos de izquierdas tradicionales y evitar una huida hacia el partido populista anti-inmigración Alternativa para Alemania (AfD), cuyo eco resuena con más fuerza que nunca a raíz de los disturbios xenófobos de Chemnitz la pasada semana.

“La división social es cada vez mayor, el ambiente es cada vez más bronco y agresivo, y se ha perdido la cohesión. Estos días, los sucesos de Chemnitz han mostrado que las cosas no pueden seguir así. Se necesita urgentemente una nueva política”, dijo ayer Wagenknecht en la inauguración de este movimiento, en el que además de políticos izquierdistas, socialdemócratas y verdes, también hay profesores, nombres del mundo de la cultura o artistas.

La iniciativa surge a raíz del sentimiento de mucha gente en Alemania “que se siente abandonada por la política”. No es sólo un sentimiento, afirmó, sino que hay datos alarmantes que confirman esta regresión en lo social. Muchos alemanes cuentan ahora un poder adquisitivo menor que hace 20 años y hay numerosas personas mayores a quienes apenas alcanza la pensión.