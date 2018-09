Moyano dijo que Macri "tiene ganas de rajarse"

Hugo Moyano criticó al presidente Mauricio Macri por la crisis económica que enfrenta el país y aseguró que los funcionarios del Gobierno "tocan dos teclas y se llevan 10 veces más de la que había en los bolsos" mencionados en la causa de los cuadernos de las coimas.

Lo dijo este jueves por la mañana, antes de reunirse con intendentes y referentes sindicales en el barrio porteño de Flores.

"Sinceramente, sin ofender, el hombre (por Macri) está desorientado, no sabe qué hacer y lo manejan. Es un instrumento del poder. No tiene noción de la responsabilidad que tiene. Es un hombre muy incómodo en la situación que está y, según me cuentan algunos allegados, tiene ganas de rajarse. (Los funcionarios del Gobierno) son niños bien y no están acostumbrados a que nadie les diga nada", dijo el líder de Camioneros.

Consultado sobre el tuit en el que el Presidente agradeció a los dirigentes que acompañan la gobernabilidad "porque ponen a los argentinos por encima de los intereses personales", Moyano se preguntó si "aportar a la gobernabilidad es aplaudir todo lo que hacen".

"Yo no soy chupamedias; no me gustan los aplaudidores. Yo respeté a todos los presidentes, pero no los voy a felicitar porque las cosas que están pasando son muy graves. Al laburante le falta la comida", agregó el sindicalista, quien confirmó que participará del próximo paro de la CGT, el martes 25 de septiembre.

Al salir de la reunión, cerca del mediodía, Moyano brindó una conferencia de prensa junto a Verónica Magario, intendenta de La Matanza, en la que aclaró que el dato de que Macri "tiene ganas de rajarse" se lo dijeron "hombres cercanos al Gobierno".

Y explicó: "Una persona que es CEO no está acostumbrada a que le contradigan nada, por eso. A mí me lo comentaron, si es cierto habrá que preguntárselo a él. Nadie quiere que se vaya el Presidente ahora. Hay que echarlo con los votos en el 2019".

Clarin/Minuto Uno