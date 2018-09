¿Qué pasa con el corazón en épocas de crisis?

En los próximos meses mucho se discutirá sobre cómo la suba del dólar y la crisis económica afectará al crecimiento del país. Pero se hablará muy poco sobre los efectos adversos que causan los fuertes sobresaltos financieros en la salud cardiovascular de los argentinos.

Justamente, las máximas autoridades de las dos grandes asociaciones de cardiólogos, la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) y la Sociedad Argentina de Cardiología, pidieron en mayo al Ministerio de Salud "implementar estrategias para mitigar los posibles efectos adversos de la incertidumbre financiera sobre la salud del corazón". Este efecto no es nuevo.

Asociación crisis financiera

Diversos estudios científicos señalan que existe una fuerte asociación entre las crisis económico-financieras y el incremento de muertes causadas por infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV). Incluso, investigaciones muy recientes registraron ese fenómeno durante las crisis económicas que hicieron caer el PBI de Grecia, Islandia y también en la Argentina. “Durante 2002 en el país se registró una mayor hospitalización por infartos”, le explicó Álvaro Sosa Liprandi, miembro de la FCA. “Por eso en 2012 publicamos en la Revista Argentina de Cardiología un estudio que comparaba tres décadas de datos económicos y eventos cardíacos”.

Tras analizar las tasas de mortalidad cardiovascular de los últimos treinta años, encontraron un marcado descenso, sostenido a lo largo del tiempo y que ronda el 35%. “Pero descubrimos que hubo dos períodos donde esas mejoras se detuvieron e, incluso, se revirtieron levemente: uno durante la crisis del sudeste asiático, en 1997-1998, y el otro tras la salida de la convertibilidad”, detalló Liprandi. En ambos casos se estableció una asociación entre el descenso del PBI del país y un aumento en la tasa de mortalidad cardiovascular y la cantidad de ACV.

Advertencia

En el reciente comunicado, firmado en conjunto por los doctores Jorge Tartaglione, presidente de la FCA Argentina; y Ricardo Migliore, máximo directivo de la Sociedad Argentina de Cardiología, se recordó que hay estudios científicos realizados durante las crisis económicas de Grecia, Irlanda del Norte y Argentina que mostraron el impacto que tienen sobre la salud de las personas. “Son estudios que permitieron establecer un vínculo entre el estrés psicosocial -es decir el que se genera a partir de la interacción social de las personas- y un mayor riesgo de enfermar. En particular, las investigaciones constataron un aumento de la morbi-mortalidad por causas cardiovasculares en períodos de incertidumbre financiera", detallaron.

Por eso, ante las turbulencias económicas, desde la FCA y la SAC pidieron al Estado que “actué con diligencia para evitar posibles efectos adversos sobre la salud cardiovascular". Y sugirieron medidas concretas como facilitar el acceso a servicios de salud de calidad, mejorar estrategias de prevención y controlar los factores de riesgo a nivel individual y poblacional. “Esta situación requiere de un sistema temprano de información basado en el monitoreo de los problemas prioritarios de salud, incluyendo las enfermedades cardiovasculares", concluyeron.

Estilo de vida

“En cada consulta proponemos enfáticamente que pequeños cambios en diferentes aspectos del estilo de vida repercuten favorablemente en la salud en general, y en la cardiovascular en particular. En nuestro país, si bien el consumo de tabaco ha disminuido sensiblemente y la hipertensión arterial se ha mantenido constante, observamos con mucha preocupación el incremento del sobrepeso y la obesidad, y junto a esto también la epidemia paralela de diabetes”, refirió el Dr. Ferroni.

Cuando se habla de “cuidar el corazón”, el concepto clave es que las medidas que se adoptan o siguen para lograrlo protegen las arterias, que en definitiva son las primeras que sufren el impacto de los factores de riesgo y ocasionan los eventos coronarios; por lo tanto el concepto lleva implícito la idea de “salud arterial” también.

“La educación en prevención debe comenzar desde edad muy temprana porque los niños internalizan rápidamente las pautas saludables. Por eso estos principios deben ser replicados en el colegio, en nuestro lugar de trabajo y en definitiva en toda la comunidad. Esto no solamente significa vivir más tiempo; sino también hacerlo en mejores condiciones, es decir ganar en calidad de vida”, completó el especialista.

Por su lado, desde la Fundación Favaloro se asegura que hacer pequeños cambios en la vida cotidiana, como una alimentación saludable, un peso equilibrado, la práctica de ejercicio, el abandono del tabaco y la realización de chequeos de salud anualmente pueden ayudar a cuidar el corazón.

DESTACADO

Las medidas de prevención abarcan desde la alimentación, la realización de actividad física y la reducción de hábitos nocivos como el tabaquismo o el consumo de alcohol.

EL DATO

El doctor FabianFerroni es Jefe de consultorios de Cardiología del Hospital Universitario Austral.



10 claves para cuidar la salud cardiovascular

1.- Mantener un peso adecuado.

2.- Alimentarse saludablemente.

3.- Controlar la presión arterial frecuentemente.

4.- Descansar el tiempo suficiente.

5.- Realizar actividad física de manera regular.

6.- Buscar momentos de relajación y ambientes amigables para reducir el estrés.

7.- No fumar y evitar lugares contaminados por el humo del cigarrillo.

8.- Reducir el consumo de sal.

9.- Moderar el consumo de alcohol.

10.- Realizar estudios diagnósticos para detectar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular tempranamente, es decir antes que estas se produzcan.

El precio del estrés

La hipótesis de que las crisis económico-financieras tienen un impacto negativo sobre la salud cardiovascular de la población, comparable al de una catástrofe natural, cuenta ya con muchas evidencias en su favor.

Investigadores de la Universidad de Duke, por ejemplo, evaluaron el comportamiento de la tasa de mortalidad por infarto en relación con la fluctuación del índice Nasdaq para concluir que entre julio de 2008 y enero de 2009 la tasa de infartos se incrementó en sintonía con la caída de ese índice bursátil de Nueva York, para luego retraerse a medida que el Nasdaq se recuperaba.

En la Argentina, un estudio precursor sobre el impacto local de las crisis fue el que realizó el doctor Enrique Gurfinkel, de la Fundación Favaloro, que analizó sus efectos a partir de 3220 hospitalizaciones ocurridas entre 1999 y 2004, y consignadas en el Registro Global Multicéntrico de Eventos Coronarios Agudos.

Más info en www.drcormillot.com