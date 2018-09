Asalto a una sodería: correntino pidió ser excarcelado

Uno de los cuatro correntinos detenidos en el marco de la investigación por el robo a la embotelladora Ivess, ocurrido en junio de este año en la ciudad de Posadas, pidió declarar ante el juez de la causa. Se trata del presunto líder de la banda, Jesús Nazareno G. (31), quien en sede judicial buscó desligarse del hecho y pidió su libertad.

Según consigna el diario El Territorio, el acusado dijo que ese día estaba en Posadas, porque vino a hacer compras y que no tiene nada que ver con la maniobra.

Se detalló en este sentido que no apuntó a ninguno de los señalados cómplices, y pidió la nulidad del proceso de su detención y, por consiguiente, su excarcelación. También expuso que el hecho por el cual se lo acusa es en realidad un robo en grado de tentativa.

La audiencia se realizó hace algunas semanas y será el titular del Juzgado de Instrucción N° 3, previo paso por la Fiscalía, quien decida al respecto.

El detenido se abstuvo en indagatoria y aún no hubo una resolución sobre la situación penal de ninguno de los detenidos.

En tanto se sospecha que Jesús Nazareno, conocido como ‘Zapatero’, también habría participado de un atraco a una distribuidora de Posadas de la cual se llevaron la suma aproximada de 250.000 pesos en efectivo. Ocurrió el 16 de febrero del año pasado en el predio de la firma Kera Guazú, ubicada en el kilómetro 684 de la ruta nacional 14.

En su legajo aparecen también varias causas por tenencia de armas y otro violento asalto a una farmacia de la localidad de Santo Tomé en 2014.