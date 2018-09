Claves para una dieta saludable 

Una dieta compuesta por mayores ingestas de frutas, verduras, nueces, legumbres, pescado, lácteos y carnes se asoció con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y mortalidad en todo el mundo, según datos del estudio PURE presentado el 28 de agosto en el Congreso ESC 2018 (European Society of Cardiology) en Munich.

Elementos de estos hallazgos difieren del consejo sobre la dieta actual derivado de estudios previos realizados principalmente en países de altos ingresos.

1. "Una dieta saludable que incluya lácteos y carnes puede ser bueno para los corazones en todo el mundo"

Más de 218.000 participantes en cinco estudios de más de 50 países en cinco continentes se dividieron en cinco grupos según la calidad de su dieta. Se desarrolló un puntaje de calidad dietética basado en alimentos asociados con un menor riesgo de muerte en estudios previos (frutas, verduras, nueces, legumbres, pescado, productos lácteos y carne). Luego, los investigadores compararon los riesgos de enfermedad cardiovascular y muerte en aquellos con la dieta de más alta calidad (18 puntos o más) con la dieta de calidad más pobre (11 puntos o menos).

En total, hubo 6,821 muertes y 5,466 eventos cardiovasculares importantes (muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio no mortal, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca) durante la mediana de seguimiento de 9,1 años entre los participantes del ensayo PURE.

"Por ejemplo, nuestros resultados muestran que los productos lácteos y la carne son beneficiosos para la salud del corazón y la longevidad. Esto difiere del asesoramiento dietético actual", sostuvo uno de los autores.



2. "Limitar la cantidad de carbohidratos refinados y señalar que los alimentos lácteos y la carne no procesada se pueden incluir como parte de una dieta saludable"

Entre los participantes en los cinco estudios, la dieta de más alta calidad se asoció con un menor riesgo de eventos cardiovasculares importantes, incluidos accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular y muerte no cardiovascular. Los resultados fueron consistentes entre los pacientes con y sin enfermedad cardiovascular.

"Las personas que consumían una dieta con énfasis en frutas, verduras, nueces, legumbres, pescado, productos lácteos y carne tenían los riesgos más bajos de enfermedad cardiovascular y muerte prematura", dijo Andrew Mente, MD, co-investigador principal. "En cuanto a la carne, encontramos que la carne sin procesar está asociada con el beneficio".

Con base en los hallazgos PURE, los investigadores sugieren que las personas de todo el mundo deberían limitar la cantidad de carbohidratos refinados y señalar que los alimentos lácteos y la carne no procesada se pueden incluir como parte de una dieta saludable. "Es necesario reconsiderar el pensamiento sobre qué constituye una dieta de alta calidad para una población mundial", dijo Salim Yusuf, DPhil, FACC, autor principal.

RECUADRO

MUY ÚTIL

• Consumir una variedad de alimentos, incluyendo vegetales, frutas y productos con granos integrales

• Consumir carnes magras, aves, pescado, guisantes y productos lácteos descremados

• Beber mucha agua

• Limitar la sal, azúcar, alcohol, grasas saturadas y grasas trans

• Las grasas saturadas suelen provenir de los animales. Buscar las grasas trans en las etiquetas de los alimentos procesados, margarinas y mantecas.