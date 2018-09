Emoción y alegría de las familias tras el fin de la larga espera por el techo propio

Atravesando el Pasaje Verona hacia el Sur de la ciudad, se abren paso las nuevas 200 viviendas del barrio Ponce, construidas por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico). Mientras que se concretan como el sueño de cientos de familias que accederán al techo propio, también es un pequeño bálsamo dentro del grave déficit habitacional por el que atraviesa Corrientes desde hace varias décadas, donde miles de familias continúan aguardando por acceder a una casa. Ayer por la tarde, con las llaves en sus manos, los flamantes vecinos del populoso complejo habitacional se dispusieron a ingresar a las nuevas propiedades con el fin de comenzar a convertirlas en hogares, pero antes manifestaron a El Litoral sus sensaciones y emociones previas a emprender la tan ansiada mudanza.

Agolpados al frente de los gazebos de color verde manzana que hicieron de escenario para el acto, durante la tarde de ayer unas 200 personas esperaban con una mezcla de ansiedad, emoción y alegría por la entrega de esa llave que, adosada a un pequeño llavero de cuero, les permitirá acceder a lo que años y meses atrás era sólo una aspiración: la casa propia. Acompañados por vecinos y curiosos de la populosa barriada del Ponce, uno por uno los beneficiarios fueron convocados para también recibir las documentaciones de sus nuevas viviendas.

El primer nombre que sonó en los micrófonos durante el acto fue el de José Antonio Escalante, quien pasó al frente junto a su familia y fue su pequeño hijo José Ignacio de 8 años quien recibió la tan ansiada llave. “Estamos muy emocionados porque llegó un momento donde creíamos que ya no íbamos a tener una casa propia. Ahora voy a poder darle un espacio adecuado tanto a mi hija de 11 años como a mi hijo para que pueda realizar la rehabilitación que necesita”, manifestó a este medio José Antonio, mientras abrazaba entre lágrimas a su esposa y sus dos pequeños.

Un cupo de las unidades habitacionales fueron destinadas a ex Combatientes de Malvinas según la determinación del Estado provincial. “Estamos muy contentos y a su vez orgullosos porque mi esposo Mario pudo obtener su vivienda como ex Combatiente de Malvinas, lo que es una alegría muy grande para toda la familia. Y estamos pensando en mudarnos a este barrio que es muy tranquilo”, señaló Graciela Ojeda, quien junto a su familia, compuesta por su esposo y tres hijos, se disponía a iniciar la mudanza al momento de ser consultada.

“Estamos muy felices con mi hija y mi hijo porque vamos a poder mudarnos lo antes posible. Estábamos viviendo en la casa de una amiga porque ya no teníamos para pagar un alquiler, así que desde mañana ya nos ponemos en campaña para ir mejorando nuestra nueva casa”, dijo Noelia, una emocionada nueva vecina del Ponce. “Nosotros estábamos muy ansiosos por este día, pero a su vez contentos. Esperábamos poder tener nuestra casa y más ahora que se agranda la familia”, explicó María Isabel, mientras junto a su esposo Franco y sus dos hijos señalaban al bebé que lleva en su vientre.

Otros flamantes vecinos resaltaron que a pesar de las dificultades para acceder a una vivienda por la situación económica del país, no perdieron la esperanza. “Es muy difícil comprar un terreno y edificar, pero ahora estamos muy contentos y creo que recién vamos a caer cuando entremos a la casa”, señaló Cecilia junto a su pareja Facundo y su pequeño hijo Máximo. “Nunca pensé que íbamos a tener nuestra casa por lo difícil que es comprar una”, indicó Francisco quien estaba acompañado por su esposa y su hija de dos años.

La entrega de las 200 viviendas fue un oasis dentro del grave déficit habitacional imperante que golpea a miles de familias correntinas: las últimas estimaciones nacionales señalaron que Corrientes requiere de más de 43 mil unidades para subsanar la falencia.

Sin embargo, ayer las autoridades provinciales y nacionales presentes no esquivaron la problemática y entre anuncios, señalaron que buscarán seguir trabajando para revertir la falta de programas masivos de viviendas durante décadas.