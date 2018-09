Guillermo irá con doble cinco ante San Martín

A dos días del partido de 16avos de Copa Argentina vs. San Martín de Tucumán (viernes a las 18 en Formosa), el entrenador de Boca, Guillermo BArros Schelotto, dispuso un equipo titular que empieza a develar lo que tiene en mente. Lo más importante es que, como no cuenta con Wilmar Barrios, tiene decidido apostar al doble cinco.

En la práctica de este miércoles paró a Fernando Gago y a Agustín Almendra y puso a Emanuel Reynoso por la derecha, aunque en esa posición jugaría Pablo Pérez.

Edwin Cardona, en tanto, sería quien vaya por el sector izquierdo, más suelto que el resto pero con responsabilidades en la marca.

En la defensa difícilmente haya rotación, aunque a esta altura la presencia de Paolo Goltz no está confirmada.

Siempre al límite, el ex central de Huracán, Lanús y América no pudo entrenarse con normalidad debido a una molestia muscular en el isquiotibial. Su lugar lo ocupó Leonardo Balerdi, mientras que los otros tres defensores fueron los mismos que jugaron contra Vélez: Jara, Magallán y Olaza.