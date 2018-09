Messi quedó en el medio de un fuego cruzado entre Maradona y Mancuso

Se abrió un nuevo capítulo en la disputa entre Diego Maradona y Alejandro Mancuso, con fuego cruzado en los medios y las redes, y con otro ídolo en el medio: Lionel Messi.

Ocurrió ayer luego de que Mancuso realizara declaraciones a Súper Deportivo Radio en las que recordó su experiencia en el Mundial sudafricano y opinó sobre el rol de Lionel Messi: “No te impone nombres, eso es mentira. Debe tener otros defectos. Hay un momento que se deprime y no se entiende por qué, o un momento que cuando el equipo necesita meterlo adentro del grupo o la parte colectiva parece que está ido”, dijo.

Maradona salió enseguida a pegarle a Mancu con un dardo envenenado: le recordó la supuesta estafa por la que lo denunció.

“Ya que Mancuso dice que Messi se deprime hay que preguntarle a él si no está deprimido del 4-0 mientras se jugaba el partido con Alemania y a él le estaba cayendo el dinero de China que le estafó a Maradona”, disparó.

Diego aprovechó su cuenta de Instagram para enviar el filoso mensaje contra su ex amigo y ayudante de campo, que se mantuvo en silencio tras la acusación.

“De la peor manera”

El episodio entre Mancuso y Diego Maradona no fue el único escenario en el que involuntariamente Lionel Messi se vio involucrado.

También ayer, pero a partir de definiciones del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, la figura de “Lio” estuvo en el centro de la escena.

“(En la selección) se lo extraña a Messi, pero hay que dejarlo tranquilo, que él también disfrute un poco de su vida, de estar con su familia”, pidió el dirigente en declaraciones a TyC Sports.

Sobre su retorno al combinado nacional, el titular de la AFA dijo “después vemos, con un proyecto y con un nombre”, en referencia a la definición de un entrenador luego del interinato de Lionel Scaloni.

“Cuando pase el tiempo tenemos que ver qué piensa Leo y también nosotros tenemos que serle agradecidos”, subrayó “Chiqui” Tapia.

Y sostuvo que el capitán del equipo nacional “ha hecho demasiado por la Selección Argentina y le hemos pagado de la peor manera a él”.

Vale señalar, Argentina afrontará mañana un amistoso ante Guatemala con jugadores que en su mayoría no formaron parte del proceso encabezado por el ex DT, Jorge Sampaoli.

Y asimismo, el martes próximo se jugará otro amistoso, ante Colombia.