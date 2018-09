Mieloma Múltiple: la claves contra la enfermedad

El Mieloma Múltiple (MM) es una enfermedad que afecta a la médula ósea, provocada por la degeneración y proliferación de las células plasmáticas cuya función es reproducir anticuerpos. El MM constituye el segundo tipo más frecuente de cáncer sanguíneo después del Linfoma de Hodgkin. Representa un 1 por ciento del total de cánceres y el 10 por ciento de los de sangre.

Según información oficial el MM afecta con mayor frecuencia a los hombres y suele diagnosticarse en personas de más de 65 años de edad. Las estadísticas muestran que, a nivel global, se diagnosticaron más de 124.000 nuevos casos de mieloma múltiple en 2015. En América Latina, el mieloma múltiple representa aproximadamente el 1 por ciento de todos los cánceres y casi el 2 por ciento de todas las muertes relacionadas con cáncer. Los datos regionales apunta que en 2015, se diagnosticaron 10.424 casos nuevos y 979 de esos casos fueron diagnosticados en Argentina.

La edad media de diagnóstico se sitúa en los 65 años y es más frecuente en hombres. Solo el 15 por ciento de los afectados tiene menos de 50 años y el 2 por ciento menos de 40.

¿Qué es el Mieloma Múltiple?

Mieloma Múltiple es un tipo de cáncer de la médula ósea (tejido esponjoso en el centro de la mayoría de los huesos) que afecta a las células plasmáticas. Las células plasmáticas son células productoras de anticuerpos, normalmente presentes en la médula ósea (< 5% de las células). Las células plasmáticas cancerosas se denominan células de mieloma, con la enfermedad estás aumentan más del 10 por ciento en la médula ósea.

El mieloma es llamado “mieloma múltiple” porque generalmente son afectadas múltiples áreas del organismo pero es fundamental saber que existe una variación sustancial entre pacientes debido a:

 al compromiso del órgano blanco (riñón, huesos, etc.)

 la ubicación de esas áreas (ej.: columna vertebral, pelvis, brazos y/o piernas)

 la actividad o ritmo de crecimiento del mieloma.

Síntomas frecuentes

En la primera fase, el mieloma puede no presentar síntomas. Pero a medida que la enfermedad se desarrolla aparecen. Los típicos son: dolores óseos, decaimiento, problemas renales y fracturas patológicas. También son comunes las infecciones como las neumonías porque el sistema inmunológico está paralizado.

Diagnóstico

La enfermedad puede descubrirse de varias formas. Los síntomas e indicios más frecuentes son: dolores óseos o fracturas, y alteraciones bioquímicas de la sangre o de la orina. Para llegar al diagnostico se debe hacer:



1) Punción de Médula Ósea para evaluar el porcentaje de infiltración con plasmocitos monoclonales (debe ser mayor del 10%)

2) Radiografías del esqueleto: columna, huesos largos, y calota donde se pueden ver las lesiones llamadas líticas.

3) Estudios de sangre y orina para demostrar la presencia de la proteína monoclonal en sangre y la proteína de Bence Jones en orina. Este estudio se realiza con diferentes técnicas.

Algunos pacientes se presentan con lesiones únicas ya sea en el hueso o fuera de él. Esta lesión tumoral debe biopsiarse siempre para demostrar en ella la infiltración de células plasmáticas. Cuando las lesiones son únicas y no hay compromiso de la medula ósea el tumor se denomina Plasmocitoma. En tanto, otros pacientes presentan niveles anormalmente elevados de proteínas en la sangre o en la orina, y no muestran ningún otro síntoma. Esta condición se llama Gammapatía Monoclonal de Significado Indeterminado (GMSI). Finalmente, otras personas con GMSI pueden desarrollar mieloma múltiple, pero la GMSI por sí sola no es perjudicial y no requiere tratamiento, solo requiere un seguimiento sistemático por el paciente y el hematólogo.

