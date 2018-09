Popular le pone presión a los líderes y el Aurirrojo se reacomodó

Formas de definición en

el torneo capitalino

En la reunión del martes del Consejo Directivo, se buscó dar luz a un tema que aparecía controvertido, y que tiene que ver con la definición del torneo Oficial de primera división, principalmente para el caso de los equipos que clasifiquen al Torneo Federal Amateur 2019.

En tal sentido, se indicó que aquél que se corone campeón, siempre que no tenga plaza asegurada, como es el caso de Boca Unidos, Mandiyú y Ferroviario, se hará acreedor del primer boleto.El Cuadrangular Final por la segunda plaza tiene en principio a Lipton como pasajero, por haber sido subcampeón del torneo Preparación (el campeón fue Boca Unidos), siempre y cuando no luche por el descenso (10º posición hacia atrás).

Los otros tres equipos surgirán de las posiciones que ocupen al finalizar el Oficial, sin contar las ubicaciones de Boca Unidos, Mandiyú y Ferroviario.

Serán partidos de ida y vuelta, donde se tendrá en cuenta, primero los puntos conseguidos, y luego la diferencia de goles, goles a favor, en contra, y si hay paridad en todo, penales. No habrá ventaja deportiva.

Los que terminen en las últimas dos posiciones bajarán a la B. El otro descenso lo jugarán el 10º ante el 13º y el 11º con el 12º en partidos de ida y vuelta. Los perdedores se enfrentarán entre sí para determinar quién se salva y quién baja.