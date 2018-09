Una mujer denunció a Cemborain, quien consideró que la acusación respondería a cuestiones políticas

Ante la Fiscalía de Instrucción de Mercedes, días atrás, una mujer presentó una denuncia contra el ex intendente y actual jefe de Gabinete del Municipio, Víctor Cemborain, a quien acusa de un presunto intento de abuso a una de sus hijas.

Por un error involuntario, este diario consignó que la denunciante era Griselda Viana, pero en realidad ella es la prosecretaria de la citada oficina judicial y quien recibió la presentación acusatoria realizada por Argentina Aguirre.

Por lo que, según consta en el escrito, el presunto hecho se registró en abril del 2017, dos días antes del festejo de los 15 años de una de las hijas de Argentina Aguirre. Al ser consultada por el tiempo transcurrido entre el supuesto delito y la realización de la denuncia, la madre de la menor expresó que no lo hizo antes por temor ya que –de acuerdo a sus expresiones- el ex funcionario la habría amenazado.

Consultado sobre este tema, el mencionado funcionario manifestó a este diario que conoce a la familia denunciante, pero aseguró que no cometió ningún delito y que, de ser convocado, dará las respuestas correspondientes a la Justicia. Y si bien indicó que “desconozco por qué hizo esta denuncia en mi contra”, señaló que “tal vez responda a cuestiones políticas, de que alguien esté tratando de desprestigiarme”.

A su vez, comentó que “es cierto que le prestamos el polideportivo para la fiesta de 15 años de la hija e inclusive estuvimos invitamos con mi esposa. No fuimos porque la verdad es que andamos todo el día trabajando y no siempre podemos asistir a todos los eventos”, expresó Cemborain. Tras lo cual acotó que conoce a la denunciante porque hasta hace unos meses atrás trabajaba en el Municipio.

“No tengo idea del por qué ahora me denunció a mí”, insistió el funcionario comunal, quien recordó que “tengo entendido que la misma señora denunció al ex viceintendente (Raúl Levy) por intento de acoso y a su propio marido lo acusó de supuestamente violar a una de sus hijas”.

Luego, agregó que “todo lo que sé sobre esa presentación en mi contra es por lo que se viene difundiendo hace varios días”.