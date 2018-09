Boleto: empresarios piden llevarlo a $25,50 y los usuarios insisten con reclamos históricos

Antonio MozoLa tarifa que proponen es ridícula, hay muchas deficiencias, por ejemplo, la gente no sabe dónde están ubicadas las paradas y los conductores tampoco. Algunos preguntan, pero otros se estacionan nomás y debemos subir en el medio de la calle, porque no hay señalización que determine el lugar.

Roberto Docente Si se incrementa el precio del boleto a $25,50 me parece excesivo. Porque el servicio tiene falencias y si bien no tengo problemas con la frecuencia, faltan refugios en los barrios, los cuales deben contar con una mayor capacidad para albergar a los usuarios y debe cumplir con su finalidad.

Tras la presentación del costo del servicio de transporte urbano de pasajeros que implicaría un boleto de $25,50, los usuarios continúan reclamando mejoras en la frecuencia, la señalización de paradas y la instalación de más refugios de pasajeros idóneos.

Se debe considerar que todavía las firmas deben brindar un informe sobre las causas que impiden el cumplimiento de frecuencia y trazas, como así también la ampliación de estas últimas.

Ante los números que implica la prestación, por lo que el boleto de acuerdo al empresariado tendría que valer $25,50 que significa una suba que supera el 100% del precio actual que es de $11, El Litoral dialogó con algunos usuarios, quienes manifestaron su descontento ante la posible suba y reiteraron los históricos reclamos en materia de frecuencia, garitas y señalización de paradas.

“Es una locura que se incremente a $25,50. El servicio es malo, debo esperar más de media hora las unidades”, dijo Mariana estudiante que utiliza dos veces al día el servicio.

En tanto, Roberto quien se mostró asombrado con la posible suba, reclamó la falta de refugios y de funcionalidad de los mismos y dijo que “en la ciudad se tienen que instalar más garitas y las mismas deben tener una mayor capacidad”.

Mientras que Antonio calificó de ridículo el monto sugerido, comentó que si bien él no tiene problemas en cuanto a la frecuencia, dado que cuenta con cuatro ramales en su zona, sabe que en muchos sectores los problemas implican demoras de más de una hora. “Son varias las falencias, por ejemplo donde tomó el colectivo, (avenida Independencia y Las Piedras) estacionan los autos, ya que no esta señalizada la parada, como tantas otras”, expresó.

“Vivo en el barrio 17 de Agosto y muchas veces debo esperar casi dos horas el colectivo y $25,50 es mucho, soy jubilada y no sé cómo voy a viajar si sube”, dijo María, usuaria de la línea 102.

Por su parte, Liliana vecina del barrio Pujol comentó que las demoras son muy importantes sobre todo al mediodía que es el horario pico, donde más se necesitan las unidades”.

En cuanto a los reclamos históricos, vale señalar que en lo que respecta a los refugios, hasta el momento las firmas no entregaron ninguna unidad de las 100 comprometidas en el último incremento escalonado del precio del boleto.

Suba

Y en este contexto, se debe considerar que en noviembre del año pasado, el sector empresarial había solicitado que el boleto tenga un costo de $13,98, pero finalmente el boleto sólo alcanzó un valor de $11. Pero si bien desde la Comuna no aceptaban la idea de analizar una posible suba antes de fin de año, tema incluido en la reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), el panorama fue cambiando con la corrida del dólar y la inflación, por lo que desde el ejecutivo municipal

consideraron el surgimiento de algunas variables que merecen ser discutidas.

Y como corolario a esta situación, los empresarios presentaron los costos del servicio que implica un boleto calculado hasta diciembre de $25, 50, frente a un esquema de $16,50 que implica un reconocimiento por conceptos como el boleto estudiantil (30.000 estudiantes), los pases libres (10% de los 150.000 usuarios que se trasladan diariamente) y tarifa diferenciada.

Y ante este panorama, El Litoral consultó al secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladeck, quien indicó que el informe presentado se halla en la Secretaría de Hacienda y que aguarda el dictamen de la misma y que llegue a transporte para avanzar o no en la convocatoria de un nuevo encuentro del Simu.

Subsidios

Asimismo, el empresariado indicó que en los costos expresados se contempla la falta de subsidios acorde a las paritarias de este año.

Y en este punto, vale señalar que ayer, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, reiteró a los Gobiernos provinciales que absorban la quita de subsidios al transporte, a pesar de que el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés negó cualquier versión de que las provincias deban absorber los subsidios del servicio de Transporte y dijo que “no he tenido ninguna conversación con ningún funcionario nacional de que las provincias absorban el subsidio al transporte”.