Decomisan más de 50 kilos de carne no apta para el consumo humano

En la zona rural de San Luis del Palmar, la Policía procedió al secuestro de un total de 50 kilos de carne vacuna no apta para consumo humano.

El procedimiento se llevó a cabo en la Ruta Provincial Nº 4 y estuvo a cargo de la Dirección Policía Rural e Islas y Ambiental Rural dependiente de la Unidad Regional 1 de San Luis del Palmar.

Así fue que procedieron a la demora de una camioneta tipo pick up Nissan.

En el interior de la cajuela pudieron observar que transportaba diferentes cortes de carne vacuna, siendo un total de 50 kilogramos, por lo que se procedió al decomiso de la carne, que no contaba con los sellos veterinarios correspondientes.

Tampoco respetaba las medidas sanitarias y bromatológicas, atento a que la carne era transportada de manera inadecuada. Por todo ello se procedió a la desnaturalización mediante la incineración de lo decomisado.