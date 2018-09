El Concejo aceptó la renuncia de Lesieux, que fue citada a declarar por otra causa judicial

Los integrantes del legislativo municipal de Perugorría aceptaron la renuncia de Angelina Lesieux, quien asumió como concejal en diciembre del año pasado. En paralelo, ante la reformulación de la imputación en una causa iniciada por una denuncia de concejales en el 2016, tanto la mencionada ex Jefa comunal como así también varios funcionarios que fueron parte de su gestión, fueron citados a indagatoria.

El pasado 14 de agosto, Lesieux que permanece detenida en Curuzú Cuatiá, a través de un escrito presentó su renuncia a su banca en el recinto local. Días después, por pedido de los ediles, ratificó su decisión con una nota certificada por un escribano público.

Su decisión fue sometida a votación el último miércoles y fue aprobada por los tres concejales que participaron de la sesión. En un principio estaba previsto que cuando se aceptara la dimisión de Lesieux ya prestara juramento su sucesor, Germán Cornaló. Pero, según pudo saber este diario, debido a que los legislativos municipales no disponían de la documentación correspondiente, resolvieron solicitarla a la Junta Electoral.

Presuntos coautores

y cómplices

En paralelo, se registraron avances en otra causa en la que está imputada tanto Lesieux como así también otros ex funcionarios.

Este proceso judicial se inició en septiembre del 2016 cuando los entonces ediles Elisa Fernández, Gonzalo Gómez y Dolores Ayala (mandato cumplido) denunciaron ante la Fiscalía de Instrucción de Curuzú Cuatiá sobre presuntos incumplimientos de la legislación vigente en la administración de recursos municipales.

Es que, según consta en la normativa, “lo que se recauda de tasas e impuestos debe ser depositado en la cuenta bancaria del municipio en un plazo no mayor a las 24 horas”, recordaron desde el ámbito legislativo a El Litoral.

Tras lo cual precisaron que en aquella oportunidad observaron que desde diciembre del 2013 hasta el 5 de marzo del 2014, las autoridades comunales no realizaron ningún depósito en la cuenta correspondiente. Y pese a esto, indicaron, los entonces concejales Jorge Corona, Marilina Galfrascoli y Esther Ayala, luego aprobaron los balances tanto de diciembre del 2013 como del 2014. Por eso, Fernández, Gómez y Ayala solicitaron que fueran investigados no sólo Lesieux y Corona, sino también Mariana Rodríguez (secretaria de Hacienda); Ernesto Moray Mussio (auditor); Patricia Vera, Galfrascoli y Ayala.

Indagatorias

Consultada sobre esto, la fiscal Alejandra Talamona explicó a El Litoral que “el pasado 31 de agosto reformulé la imputación. En el caso de Lesieux, Rodríguez y Vera es por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración y abuso de autoridad. Esto en carácter de coautores. Mientras que en el caso de Corona, Galfrascoli, Ayala y Moray Mussio, como cómplices secundarios”.

Por eso, los funcionarios fueron citados por el juez a una nueva indagatoria.

Algunos ya fueron convocados para ayer, mientras que otros, para la próxima semana.

“Ellos pueden abstenerse a declarar o hacerlo. Después será el juez quien resolverá si los procesa o dicta la falta de mérito”, concluyó la fiscal.