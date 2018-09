El Gobernador confirmó avances en compensaciones y regalías de Yacyretá

El gobernador Gustavo Valdés confirmó ayer que hubo “avances” en la cuestión regalías y compensaciones de Yacyretá. La Provincia espera resarcimientos por 1.700 millones de dólares.

Valdés se reunió con el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, y destacó el diálogo que Corrientes mantiene con este funcionario.

Explicó que “me ha dicho que es posible que se nos paguen las regalías por Yacyretá, lo que implicaría para Corrientes una suma de 1.500 a 1.700 millones por lo que nos debían, que es lo que nosotros reclamamos históricamente. Eso en materia de compensación”.

“Lo otro que estamos trabajando es la posibilidad de reconocer los valores históricos de las regalías, estamos en buen camino, hay un reconocimiento por parte de la Nación que las regalías no se están abonando como corresponde. Vamos a trabajar fuerte en esto, lo que implica levantar el valor sobre el cual se calculan las regalías de Yacyretá, lo que implica muchos recursos para Corrientes”, dijo.

Detalló que otro tema tratado fue la compensación de obras públicas que se hizo aguas arriba de la represa. “Queremos que se hagan aguas abajo, que podamos compensar con mil millones de pesos. Sabemos que si esto lo hubiésemos hecho antes de la suba del dólar sería más, pero no importa, es una compensación, de reconocimiento por parte de Yacyretá y del Gobierno nacional de que no se hicieron las obras”, explicó.