El STJ ratificó el uso público de un camino y exhortó a la Legislatura a expropiarlo

El 28 de julio del 2012, según consta en una publicación realizada por este diario, pobladores manifestaron al Municipio de San Roque que una profunda zanja les impedía circular por un camino que desde la década del 70 les permitía acceder al paraje Rosado Grande. El caso primero fue motivo de una sesión del Concejo y también una audiencia en el Juzgado de Paz, pero la controversia continuó en los estrados judiciales. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) no sólo ratificó el fallo que declara el uso público del camino en cuestión, sino que además exhorta a la Legislatura Provincial a que continúe con el trámite de expropiación que planteó en aquel momento el Concejo sanroqueño.

Hace más de seis años, un grupo de pobladores de Rosado Grande se comunicaron con el entonces viceintendente y presidente nato del Concejo, Daniel Bruno, para expresarle su preocupación porque un privado hizo realizar una zanja de aproximadamente un metro y medio de profundidad que evitaba la circulación por un camino, que desde 1974 utilizaban habitualmente más de 20 familias de la zona como así también alumnos y docentes de la Escuela Nº 510.

Sesión y acta de

acuerdo

Con dos exposiciones realizadas el domingo 29 de agosto de 2012 en la comisaría local, quedó registrado el reclamo vecinal por las zanjas, que impedían el paso por el camino vecinal.

Una cuestión no menor considerando que durante tres días, desde el 31 de julio y hasta el 2 de agosto del 2012, fueron suspendidas las clases en la citada institución debido al cierre del camino vecinal.

En paralelo, ese mismo miércoles 2, en el Juzgado de Paz de San Roque se rubricó un acta por medio de la cual el arrendatario del campo que mandó a realizar los trabajos, acordó con los pobladores mantener el camino en condiciones de transitabilidad y permitir el paso.

Luego, el caso también fue tratado en el recinto sanroqueño, que aprobó un proyecto de ordenanza a través del cual declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación del terreno que implica la traza del camino a Rosado Grande.

Esto se tradujo en un pedido del cuerpo deliberativo de San Roque a la Cámara de Diputados de la Provincia. El requerimiento ingresó oficialmente el 18 de octubre del 2012.

Si bien durante estos años continúo el litigio, ayer desde el STJ comunicaron oficialmente que la mayoría de los ministros “resolvieron declarar inadmisible el recurso de nulidad extraordinario y rechazar el de inaplicabilidad de ley presentado por el propietario de un inmueble en cuyo interior existe un camino vecinal por el que se desplazan los pobladores del paraje Rosado Grande”.

Ratificaron así la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Goya “que no había hecho lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y confirmó la procedencia de la acción de amparo” planteada años atrás por pobladores de la zona.

En este contexto, recordaron que “la Cámara había señalado que se trataba de un conflicto entre dos derechos de jerarquía constitucional: el de propiedad y el de libre tránsito. Y para resolver, entendió necesario establecer la calidad de la vía que se pretendía clausurar, siendo determinante el informe del Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad donde aseguró que se trataba de un camino de uso público, cuyo mantenimiento tenía a su cargo el Consorcio Vecinal Nº 85, Ruta de la Producción”.

Asimismo, aclararon que “En minoría, el ministro Eduardo Panseri consideró que no estaban reunidos los elementos necesarios para la procedencia de la servidumbre de tránsito por el campo propiedad del demandado. Y entendió que debía acreditarse la existencia de una verdadera necesidad, descartando su procedencia en los casos en que la petición se presentara como una mera comodidad”.

Liberación

Asimismo, en la sentencia Nº98/18, el STJ exhortó a la Legislatura a que prosiga con el trámite de la expropiación iniciado por el Concejo Deliberante de San Roque. (Ver imagen).