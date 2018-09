Estudiantes sufrió y avanzó por penales

Sufrió pero avanzó. A pesar de un juego carente de propuestas Estudiantes capitalizó los tiros desde el punto penal y se impuso por 4 a 1 tras el tiempo reglamentario. Ya en octavos de final, el equipo dirigido por Benítez aguarda por el ganador del duelo entre San Lorenzo y Colón de Santa Fe.

Poco agresivo, ineficaz sobre el final de la cancha y desordenado en defensa. Así comenzó el encuentro El Pincha, que si bien alternó en ocasiones con Luján, no fue capaz de demostrar su jerarquía en el marcador.

Los de la Primera C no se quedaron atrás. Buscaron, propusieron y llegaron, pero no concretaron. En la segunda mitad presionaron y casi que lo consiguieron. En una dubitativa salida de Andujar, pudieron sorprender y dejar en evidencia la discordancia de los platenses.

Vacilando y aún con chances, Estudiantes no se dejó morir y peleó por refutar el resultado, que solo pudo conseguirlo tras el tiempo reglamentario.

Ya en penales, El Pincha convirtió todas sus chances. Fernández, Pavone, Rodríguez y Schunke fueron los verdugos de Luján, que solo anotó en una ocasión gracias a De Tomasso.