Preocupa la salud de Charly García tras suspender un recital en Rosario

Charly García presentó en la noche del miércoles el espectáculo “La Torre de Tesla” en el ex predio de La Rural, en Rosario. Durante el show, el cantante no se sintió bien: le subió la presión y se retiró varias veces del escenario. Finalmente, la producción decidió terminar antes el recital para cuidar la salud del artista. Rubén Mühlberger, el médico personal de la leyenda del rock, explicó: “El no es hipertenso, pero le agarró un pico de hipertensión arterial. Y prefirieron preservarlo. Charly se puso muy bien inmediatamente. Está perfecto. Podría haber vuelto al escenario, pero todos tenemos que cuidarnos del estrés, más cuando hemos conseguido un gran cambio, una gran recuperación”. Además, Mühlberger señaló que antes del concierto el artista “sufrió un exceso de estrés” por diferentes situaciones que vivió en el último tiempo. “Estaba muy contento porque lo nombraron Visitante Distinguido de la Ciudad de Rosario. Además, lo distinguieron como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario”, contó el médico especialista en antiaging. Luego de haber vivido un momento muy emotivo, el ex Serú Girán tuvo que enfrentar un conflicto: “Hubo un inconveniente técnico cuando fue a hacer la prueba de sonido, por lo cual no pudo realizar el ensayo previo en el que siempre deja todo bien preparado”, relató el doctor.