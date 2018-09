San Lorenzo se mide frente a Colón en Rosario

San Lorenzo se enfrentará hoy a Colón de Santa Fe en un partido correspondiente a los 16avos de Final de la Copa Argentina en el cual buscará un triunfo que le permita pasar a la próxima fase.

El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio de Newell’s Old Boys de Rosario (Coloso Marcelo Bielsa), contará con el arbitraje de Andrés Merlos y será televisado en directo por la señal de cable TyC Sports.

El equipo que resulte ganador de este partido se medirá en la instancia que viene al vencedor del encuentro entre Estudiantes de La Plata y Luján.

San Lorenzo viene de empatar como local 1 a 1 frente a River y el entrenador Claudio Biaggio realizaría dos variantes tomando como referencia a los once que comenzaron jugando ese partido mientras que Víctor Salazar, quien no pudo terminar el clásico por una sobrecarga, está recuperado y podrá jugar.

Colón viene de igualar como local frente a Unión en el clásico santafecino (0-0) y la buena noticia para el entrenador Eduardo Domínguez es que podría regresar Matías Fritzler el once titular.