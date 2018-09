“Estoy tranquilo, hicimos las cosas bien”

"Estoy tranquilo, no es algo que nos tengamos que preocupar, si hay algún tema es de Conmebol, porque yo jugué dos torneos para dos equipos diferentes, en dos países diferentes y no pasó nada". Con esas palabras, Ramón Wanchope Abila se refirió a las dudas sobre su suspensión para los cuartos de final de la Copa Libertadores en los que Boca se enfrentará ante Cruzeiro.

En esa línea, el delantero aseguró que "esperemos a ver qué dice Conmebol, porque seguramente el presidente (Daniel Angelici) irá a preguntar. La situación me tiene tranquilo porque hicimos las cosas bien".

¿Cuál es el conflicto? En Boca sospechan que todavía el delantero debe una fecha de suspensión desde cuando era jugador de Huracán. Por eso no jugó la revancha ante Libertad de Paraguay por los octavos de final, es decir, para evitar un posible reclamo de los guaraníes.