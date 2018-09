“Que no esté Messi en la Selección es raro”

El delantero Mauro Icardi, que regresó a la convocatoria de la Selección Argentina para la gira por Estados Unidos, se ilusionó con poder ser “ejemplo” para los jugadores más chicos en la renovación albiceleste y conseguir enhebrar una “sociedad perfecta” con el ausente capitán Lionel Messi.

Icardi, que no estuvo disponible ante Guatemala pero sí sería titular como centrodelantero frente a Colombia el próximo martes, remarcó que quiere “enamorar al público no con las palabras sino con los goles”.

“Sentía la necesidad de venir, hice todo lo posible para estar acá, la semana pasada no jugué con mi equipo porque quería empezar este nuevo ciclo de la mejor manera. Estar en la Selección es siempre un placer, un orgullo, entonces hice todo lo posible para estar estos diez días, porque el club también me pedía que me cuide”, explicó.

Y agregó: “Poder estar acá y empezar con todos los chicos nuevos esta nueva era, dar mi disponibilidad como siempre, al igual que el Inter con mi rol de capitán donde me toca ser ejemplo, me gustaría hacerlo también en la Selección, porque hay muchos chicos jóvenes y soy de los más viejos”.

También se refirió a la ausencia del capitán Lionel Messi, que luego de la eliminación en el Mundial de Rusia 2018 no ha realizado declaraciones públicas sobre su continuidad en el equipo albiceleste.

“Que no esté Messi es raro, porque es el número 1 del fútbol y que no esté en la Selección seguramente la gente no lo verá bien. Está bien que se tome un poco de descanso después del Mundial y todo lo que pasó”, aseguró.