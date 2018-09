Carlos Bianchi fue a pedirle disculpas al entrenador de Once Caldas

Luis Fernando Montoya era el entrenador de Once Caldas en el 2004 cuando venció a Boca en la final de la Copa Libertadores y unos meses después, tras disputar la Copa Intercontinental, recibió dos balazos por defender a su esposa de un asalto y este semana pudo volver a ponerse de pie después de 14 años gracias a la asistencia de un exoesqueleto especial.

Montoya habló con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, contó su historia de superación y además sacó a la luz una anécdota junto a Carlos Bianchi, quien en aquella final del máximo torneo continental no subió a recibir la medalla de subcampeón después de la derrota y aseguró: "No sabía que el segundo recibía medalla. Como es la primera vez que perdemos...".

Pero el DT colombiano, reveló lo que pasó años después: "Bianchi tuvo un gesto muy bonito. Un día que vino a Colombia, fue a la casa quinta donde yo vivía y me dijo que me pedía disculpas por no haber recibido las medallas de subcampeón. Yo le dije "tranquilo, eso era muy normal a todo aquel que dirigía o jugaba le dolía perder y al que le duela perder, ese es un deportista que se entrega por su camiseta".

Por otro lado, reconoció: "Lo único que quisiera es pedirle a Dios, que me deje mover mis brazos para poder volver a abrazar a mi hijo, que la última vez que lo hice tenía 2 años".