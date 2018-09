El Gobierno llegó a un acuerdo con cinco de seis federaciones de docentes universitarios

Con un aumento aproximado del 25 por ciento hasta octubre con dos cláusulas de revisión, un sector de docentes universitarios cerró ayer un acuerdo salarial con el Ministerio de Educación de la Nación, aunque mantendrán movilización del 13 de septiembre. En tanto, anoche continuaba la toma en la Facultad de Humanidades de la Unne.

En la quinta semana de paro, cinco de seis federaciones sindicales llegaron a un acuerdo salarial. Conadu, Ctera, Fedun, UDA y Fadgut aceptaron la propuesta de un 25 por ciento hasta octubre del Ministerio de Educación de la Nación, tras lo cual decidieron levantar el paro. En la región, Codiunne adhirió a la oferta. No obstante, mantuvo la convocatoria al paro nacional del 13 de septiembre y movilización hasta el Congreso en rechazo al presupuesto del gobierno y el FMI, y por acciones legislativas de emergencia presupuestaria para la universidad, la educación, ciencia y tecnología.

El ministerio ofreció un aumento hasta octubre del 24 por ciento para los profesores titulares, de 25 por ciento para los adjuntos (todos los preuniversitarios), de 25,5 por ciento para los jefes de trabajos prácticos y de 26 por ciento para los ayudantes. Además, la propuesta incluye dos cláusulas de revisión para el período noviembre-diciembre y enero- febrero.

Conadu Histórica no aceptó la propuesta y continuará con paro durante la próxima semana. “Incluye sumas fijas que no forman parte del básico, siendo esto un retroceso de más de 13 años de la lucha docente que conquistara el blanqueo salarial tras dos meses de huelga en 2005. El objetivo es reducir progresivamente los salarios básicos de las y los trabajadores/as”, expresaron a través de un comunicado. En la región adhiere Adiunne.

El sector gremial, más agrupaciones estudiantiles de izquierda se continuaron ayer con la toma de la Facultad de Humanidades. “Estudiantes independientes, distintas agrupaciones y profesores de Humanidades, reunidos en Asamblea en el marco de la lucha nacional docente y por la Educación Pública, nos convocamos en contra de los recortes en todos los sectores y decidimos tomar la Facultad de Humanidades en repudio a las políticas de ajuste que se llevan a cabo por parte del gobierno de Mauricio Macri”, expresaron ayer a través de un comunicado.

“Minoritario”

Por su arte, el decano de la Facultad de Humanidades, Aldo Lineras manifestó ayer a radio Dos que, si bien estaba de acuerdo con las demandas porque apoya “el derecho a la educación pública y gratuita”, la toma era “sólo de un sector de la Facultad”, uno “minoritario”, por lo que se debía “respetar el derecho de las mayorías”.

Anoche, los estudiantes continuaban en la sede del Campus Resistencia. La medida seguirá en la jornada de hoy y se suma a otras 22 universidades donde los estudiantes realizaron tomas en rechazo del recorte del presupuesto universitario. Ayer, en tanto, se realizaron asambleas de profesores, clases públicas, talleres de apoyo a estudiantes. A su vez, estuvieron restringidas, pero no suspendidas, las tareas administrativas.