Impulsan la candidatura de un médico argentino al Nobel de la Paz

Entre el horror, la sangre y la muerte, las guerras también abren paso a historias de vida conmovedoras. Esta tiene como protagonista a un argentino, que hace ya casi 30 años emigró a Israel. Alejandro Roisentul se recibió de odontólogo en la Universidad de Buenos Aires (además, se especializó en Inglaterra como cirujano oral y maxilofacial). Hace 20 años que trabaja en el hospital Ziv de la ciudad de Safed, en el noreste israelí. Allí atiende a víctimas de la guerra civil de Siria, uno de los países históricamente enemigos del Estado judío.

La fundación Friends of Ziv lanzó esta semana una campaña global para postular a los médicos al servicio de Israel al Premio Nobel de la Paz, luego de que el famoso presentador de la televisión norteamericana Conan O'Brien quedara impactado por la historia de Roisentul.

Roisentul y su equipo de profesionales ven a la medicina no solo desde el punto de vista de la asistencia médica sino también como un puente de paz que se puede ofrecer para unir a las personas.

La Unidad que dirige en el centro médico, que se transformó en un hospital de guerra. Según él mismo recordó, un día llegaron a la sala de Urgencias siete pacientes sirios extremadamente heridos y aunque eran “enemigos” fueron atendidos con los mismos protocolos que los israelíes.

Desde aquella tarde, y durante los últimos cinco años, Roisentul atendió a más de 4.000 sirios, de los cuales aproximadamente un 17% son niños. Es una cuestión humanitaria. Es que en Siria casi no hay hospitales y más de 15 mil médicos dejaron ese país desde que empezó la guerra civil.

En declaraciones a Radio Jai, el médico argentino aclaró que recién se trata de “una propuesta de candidatura”. Sin embargo, aseguró sentirse “súper orgulloso de poder de alguna manera representar el arduo trabajo de muchos enfermeros, paramédicos y médicos que desde hace ya años están brindando asistencia médica a niños, adolescentes, mujeres y jóvenes que han escapado de los horrores de la guerra civil de Siria”.

“Hemos sido atacados por decenas de misiles provenientes del Líbano y nos estamos preparando para posibles ataques futuros”, lamentó. Esto se debe a que el hospital está situado a 11 kilómetros de la frontera con el Líbano y a 40 de Siria, y “eso pone al lugar en una situación muy particular”, explicó.

Para Roisentul, en la vida hay que tomar responsabilidades y no huir de ellas. “Yo he prestado el juramento Hipocrático cuando me recibí en la UBA muchos años atrás, y aprendí que uno tiene que tomar las decisiones no solo en favor personal sino que hay que pensar en la comunidad y el bien general de la humanidad. Mucho no hablamos con los pacientes, pero existe el lenguaje de los ojos, ese que es más fuerte y que no miente”, añadió.

Hasta ahora hay 331 candidatos para el Premio, de los cuales 216 son individuos y 115 son organizaciones. La cantidad de candidatos es la segunda mayor de todos los tiempos. El récord de 376 candidatos se estableció en 2016.