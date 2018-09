Italia debutó con un empate frente a Polonia

Italia empezó en la Liga de Campeones de la Uefa sufriendo mucho para salvar un empate 1-1 en casa ante Polonia, ayer en su debut en la Liga de Naciones, una competición en la que Rusia, cuartofinalista del Mundial, venció 2-1 en Turquía.

La Azzurra fue una de las grandes ausentes del Mundial de Rusia-2018 y se había propuesto en el inicio de esta nueva etapa lograr una victoria para empezar a corregir el rumbo. No lo logró, pero al menos pudo evitar la derrota en un partido del Grupo 3 de la primera categoría que se le había complicado seriamente.

Piotr Zielinski adelantó a Polonia en el partido en el estadio Renato Dall'Ara de Bolonia, cuando en el minuto 40 el mediocampista del Nápoles, que conoce bien el 'Calcio', remató de volea en el segundo palo y libre de marcaje un centro de su compañero Robert Lewandowski, que se había hecho con el balón tras una pérdida del brasileño nacionalizado italiano Jorginho.

Cuando Italia se acercaba a la derrota, una caída de Federico Chiesa en el área fue castigada con un penal que transformó Jorginho en el 78.

Italia no empieza del todo bien en esta nueva competición de la Uefa y eso le añade presión de cara a su visita del lunes, en la siguiente jornada, a un Portugal debilitado por la ausencia de su estrella Cristiano Ronaldo en esta ventana de partidos internacionales de septiembre.

Polonia, que en el Mundial 2018 decepcionó al no poder superar la fase de grupos, disputará sus próximos encuentros en la Liga de Naciones en octubre, como local los días 11 y 14 de octubre contra Portugal e Italia.

En la Liga B, la segunda división, Rusia consiguió un importante triunfo por 2-1 en Turquía, que llevaba cinco partidos invicta. Denis Cheryshev (minuto 13) y Artiom Dzyuba (49) marcaron para los rusos, mientras que Serdar Aziz firmó el único gol del equipo otomano (41).