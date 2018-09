Macri advirtió que la tranquilidad en los mercados aún no resuelve la crisis

El presidente Mauricio Macri alertó que no hay que confiarse detrás de estos últimos tres días de calma en el mercado cambiario porque aún continúan vigentes los problemas estructurales de la economía argentina y una nueva “tormenta” proveniente del exterior podría volver a generar incertidumbre y volatilidad.

“Hay que tener cuidado con lo que estamos viviendo. Tres días consecutivos de tranquilidad no significa que las cosas se hayan resuelto”, indicó.

“Lo que hay que hacer es actuar en consecuencia con lo que decimos. Hoy estamos avanzando como argentinos para no vivir más de prestado porque gastamos más de lo que tenemos y así no podemos desarrollarnos”, aseguró el jefe de Estado en una conferencia de prensa que compartió en Mendoza con el gobernador local, Alfredo Cornejo, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

El mandatario evitó dar detalles sobre la marcha de la negociación con el Fondo Monetario Internacional para cerrar un nuevo acuerdo que permita garantizar las obligaciones financieras de 2019.

También evitó opinar sobre Elisa Carrió cuando le consultaron por los reparos que genera “Lilita” en sus socios del radicalismo.

“Cuando arrancamos con Cambiemos nos decían que ni siquiera íbamos a llegar juntos a las elecciones y ahora van dos años y medio que estamos trabajando muy bien”, dijo el mandatario nacional.

“Quiero agradecerle al gobernador, que también es el presidente de la UCR, por cómo hemos trabajado desde el primer día. Se combinan historias distintas que nos han servido para complementarnos y atravesar seis tormentas consecutivas en 9 meses”, analizó.

A su turno, Cornejo fue menos diplomático: “Las declaraciones altisonantes de algún miembro de Cambiemos las tomamos como eso, tenemos esperanza de que Cambiemos va a seguir en la misma línea de la búsqueda de un país normal con una economía sana, instituciones fuertes y armonía; una declaración más, una declaración menos no puede perturbarnos para conquistar esos objetivos”.

Macri mostró un contrapunto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había señalado que los intentos de saqueo eran promovidos por dirigentes vinculados al kirchnerismo.

Sostuvo que los ataques advertidos hasta ahora “son aislados” y no “orquestados” por algún dirigente político. Vale señalar, en la provincia del Chaco mataron de un disparo a un menor en el intento de ataque a un supermercado.