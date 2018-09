Valdés reafirmó el apoyo al deporte como apuesta al desarrollo personal y social

El evento que se lleva adelante hasta este domingo congrega a más de 650 jóvenes deportistas de Corrientes, el cual es clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita previstos para octubre próximo en Mar del Plata. En total más de 25.000 jóvenes de todas las localidades pasan por las cinco instancias del certamen provincial.

Estos Juegos son organizados por el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deportes, subsidiando los gastos de transporte y alimentación a los representativos, además de todo lo relativo a alojamiento, servicio médico y de seguridad. Las disciplinas que se disputan son fútbol femenino y masculino, voley femenino y masculino, básquet 5 vs 5 femenino y masculino, básquet 3 vs 3 femenino, y voley de playa femenino y masculino.

En el acto, al tomar la palabra, Terrile destacó que es la primera vez que un Gobernador da la bienvenida a los jóvenes deportistas en los Juegos Correntinos y cedió el micrófono al Mandatario. “Para mí es un gusto venir a dar este punta pie inicial”, expresó Valdés inmediatamente.

El Mandatario señaló que “sabemos que va haber mucha competencia, porque acá están los futuros deportistas de toda nuestra Provincia” y agregó que se va a realizar una fuerte apuesta del Estado en este evento, “para que tengamos excelencia en la participación”. Asimismo valoró “el sacrificio y el entrenamiento” de los presentes, esperando que “ganen los mejores” y para cerrar sus palabras, expresó un efusivo “bienvenidos a Corrientes”.

Luego, en declaraciones a la prensa, Valdés dijo que “el deporte para nosotros es una política de Estado, por eso apostamos muy fuerte al deporte correntino, colaborando con los distintos clubes, municipios y a través de estos Juegos Correntinos en el que participan más de 20 mil jóvenes, de los cuales quedan seleccionados los que van a los Juegos Evita en Mar del Plata, donde nos dejan muy bien a los correntinos con su participación”.

Por su parte, consultado Terrile indicó que “hoy tenemos a 650 jóvenes compitiendo en esta instancia, pero en total son 5 fines de semana que estamos recibiendo casi 700 jóvenes de toda la provincia para seleccionar a los 700 que van a ir a mar del Plata”.

El secretario de Deportes manifestó así su satisfacción por la presencia del gobernador Valdés en la oportunidad y por la participación de “casi 25 mil jóvenes que están compitiendo en estos Juegos Correntinos”. Para poder llevar a cabo este certamen, el funcionario provincial indicó que “nos hacemos cargo del traslado desde la localidad que sea, hasta la Capital, aquí les damos el albergue, los recibimos con una merienda, la cena, al otro día, desayunan, almuerzan, cenan, al otro día vuelven a desayunar y hacen sus competencias durante toda la jornada, todo esto gracias al Gobierno provincial que destina los recursos necesarios”.

Acompañaron a Valdés y Terrile en este acto, la subsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad, Andrea Giotta y el coordinador general de los Juegos Correntinos, Ramón Riquelme. La cantidad total de participantes por la Provincia en las instancias locales es de 21.340 en la categoría Juveniles, 1.000 en Adultos Mayores y 400 Adaptados.

Disciplinas

El Fútbol Femenino y Masculino (Sub14) se jugará en el predio de Boca Unidos por Ruta12. Voley Femenino (Sub15) en el Gimnasio Pedro Ferré de la Secretaría de Deportes. Voley Masculino (Sub15) en el Club San Martín. El Básquet 5 vs 5 Femenino (U15) y Básquet 3 vs 3 (U14) Femenino: en el Club 1536 Viviendas. Básquet 5 vs 5 Masculino (U15) en el Club Sportivo (9 de Julio y Buenos Aires). Voley de Playa masculino y femenino (Sub14) en Playa Arazaty.

Quiero agradecer a la gente que está presente de Goya, Paso de los Libres, Solari, Loreto, San Miguel, Empedrado, Mercedes, San Luis del Palmar, Saladas, Caá Catí, Perugorría, Capital, Santa Lucía, San Isidro, Virasoro, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Ituzaingó, Itatí, Esquina, Mbrucuyá, Itá Ibaté, Fútbol Masculino (Sub14): Caá Catí, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Esquina, Santo Tomé y Capital. Fútbol Femenino (Sub14): Capital, San Isidro, Santo Tomé, Itatí, Mburucuyá y Mercedes. Voley Femenino (Sub15): Capital, Paso de los Libres, Loreto, San Miguel, Goya y Virasoro. Voley Masculino (Sub15): Capital, Itá Ibaté, San Miguel, Santa Lucía, La Cruz y Paso de los Libres.

Básquet 3 vs 3 (U14) Femenino: Caá Catí, Saladas, Virasoro, Capital, Goya y Perugorría. Básquet 5 vs 5 Femenino (U15): Saladas, Capital, Goya, Caá Catí, La Cruz y Perugorría. Básquet 5 vs 5 Masculino (U15): Goya, Perugorría, Santo Tomé, Caá Catí, Empedrado y Capital. Voley de Playa Sub14 Femenino: Santa Lucía, San Miguel, Paso de los Libres, Capital, Ituzaingó y Caá Catí. Voley de Playa (Sub14) Masculino: Santa Lucía, Loreto, Solari, Capital, Yapeyú y Caá Catí.

Alojamiento

Hogar Escuela: Fútbol masculino, femenino y básquet 3 vs 3 femenino. Secretaría de Deportes: Voley masculino, femenino y Voley de playa masculino y femenino. Escuela de Cadetes de Policía: Básquet masculino. CEF: Nº1: Básquet femenino