Suteco califica de insuficiente el anuncio salarial y convoca a paro docente

El secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, calificó de “absolutamente insuficiente” el anuncio realizado por el gobernador Gustavo Valdés de adelantar -de octubre a septiembre- el 2,8% de actualización para el salario docente.

“En septiembre la inflación tendrá un piso del 5% mensual y el Gobierno Nacional ya reconoce una inflación del 42 al 45% anual. Mientras que en Corrientes ofrecen 16% de actualización para el salario docente. Solamente este año, en Corrientes los docentes vamos a perder más de 25% de poder adquisitivo”, indicó el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes.

Fernando Ramírez indicó que la propuesta del Gobierno Provincial “apenas representa $450 en el bolsillo” de los docentes, lo que es “absolutamente insuficiente para paliar la escalada inflacionaria y el traslado a precio de la devaluación atroz”, calificó.

Comparó que “esos $450 apenas representan el 2% de lo que una familia necesita para cubrir su canasta mensual”. Recordó que “la línea de pobreza ya está en $21.000, mientras que el salario docente promedio, con la actualización de septiembre, apenas llegará a $12.760”.

“Esos $450 no alcanzan ni para cubrir el 20% de una factura de luz; no se paga ni la mitad de una factura de agua; no alcanza ni para comprar 10 litros de nafta. Esos $450 es lo que gasta una familia para comer un día. Los que hacen estas propuestas viven una realidad paralela, que no es la realidad que padecen los trabajadores”, agregó el secretario general de Suteco.

“Más del 60% de los docentes de Corrientes ya está por debajo de la línea de pobreza y seguimos perdiendo poder adquisitivo”, definió Fernando Ramírez.

Recordó que Suteco fue “el único gremio docente que rechazó el acta-acuerdo de marzo, donde proponían una suba anual del 16% y en cuotas”.

“Todos sabíamos que, por la devaluación y la inflación, los sueldos iban a quedar muy retrasados. Lo que se necesita no es que se adelanten $450; sino que se otorgue un aumento real de los salarios”, demandó el titular de Suteco y electo secretario general adjunto de CTA Corrientes.

Comparó también el impacto acumulado de la devaluación en el salario docente: “en 2015 el salario mínimo docente equivalía 885 dólares. En septiembre 2018 el cargo testigo docente en Corrientes apenas llegará a los 330 dólares”.

Fernando Ramírez recordó que Suteco viene demandando “convocatoria urgente a mesa paritaria libre provincial y nacional; $5.000 de emergencia por cargo docente; $21.000 de salario inicial para equiparar con la nueva línea de pobreza; suba del 42% al 45% al salario básico para equiparar con la inflación anual; blanqueo de plus que se pagan en negro y no forman parte del salario estable”.

Junto a CTERA están convocando a un paro nacional con movilización al Congreso para el jueves 13 de septiembre en rechazo a las subejecuciones presupuestarias en Educación de este año y los recortes de inversión anunciados para 2019 impuestos por el FMI.

Suteco y Ctera reclaman: Convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, defensa del salario docente, condiciones dignas para enseñar y aprender, continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Fondo Compensador; mayor presupuesto para Educación, nueva Ley de Financiamiento Educativo, defensa de nuestra Jubilación, defensa de la Universidad Pública.