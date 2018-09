La CGT sobre el gobierno de Macri: "Son unos chicos caprichosos y herederos"

A pocas semanas del paro general convocado por la CGT para el 25 de septiembre, uno de los tres jefes de la central obrera, Carlos Acuña cuestionó las políticas económicas del Gobierno y describió al Gabinete de Mauricio Macri como "chicos caprichosos".

"Son herederos y no hicieron sacrificio, y la verdad no la conocen. Están en un rumbo equivocado y lo ratifican. Si ellos no tienen problemas después, si les va mal al resto, no les interesa”, aseguró en declaraciones radiales el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios.

Además, dijo que cree que al día después del paro van "a ratificar el rumbo porque creen que están en el correcto. Van a seguir en la misma tesitura", y cuestionó la "mesa de diálogo" para conversar con los funcionarios, "darte la razón en una mesa chica, decirte que todo va a cambiar y no cambia nada. Cada vez estamos peor", aseguró.

"El paro es una medida constitucional que tenemos para decirle al Gobierno ‘basta, cambien el rumbo, miren cómo estamos’", en un contexto en el que "toda la gente está mal."