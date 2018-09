Boca Unidos y Chaco For Ever empataron sin goles

Chaco For Ever y Boca Unidos abrieron la primera fecha de la zona 4 del Torneo Federal A, en el estadio Juan Alberto García de la avenida 9 de julio 2222. En el retorno al torneo de Boca Unidos, luego de perder la categoría de la B Nacional, se llevó un punto en condición de visitante frente a un For Ever que presentó un equipo nuevo. El marco de público “albinegro” fue lo mejor de la tarde. Sin goles ni emociones, el resultado fue justo.

En la primera parte ambos equipos fueron cuidadosos, se midieron permanentemente y la pelota no tuvo un dueño absoluto. Si bien no llevaban peligro a los arcos, los delanteros Marco Prieto, por For Ever, y Cristian Núñez por Boca Unidos se mostraban amenazantes para los defensores de ambos equipos. Por el lado del local, Matías Pato organizaba y con su gambeta en velocidad intentaba llevar juego al equipo. Sin embargo, las ocasiones no llegaban y el partido ingresó en una meseta.

La más clara del partido la tuvo el local, siempre ganando las segundas pelotas tuvo, en los pies del defensor Damián Jara, un remate violento que reventó el travesaño del arco que defendió Alejandro Medina. Esa chance agrandó a For Ever que terminó mejor la primera parte.

Luego del descanso, el segundo tiempo inició con otro ritmo. Electrizante, punzante y con más ánimos de buscar el gol, ambos equipos en los primeros minutos generaron chances. Primero, Leandro Ledesma se escapó por derecha para frenarse y, luego de enganchar sacó un remate tremendo que se fue apenas ancha. Boca Unidos no se quedó y respondió con un remate, también desde afuera del área, que hizo lucir al siempre seguro Gastón Canuto.

Con el correr de los minutos, y tras los ingresos de Diego Magno y Lucas Saucedo en For Ever, el local se agrandó e inclinó la cancha. Tuvo sus chances gracias a la velocidad de “Sacha” y la capacidad del juego aéreo para bajar los pelotazos largos del paraguayo Marco Prieto. Boca Unidos se vio superado en el juego rápido pero Alejandro Medina agrandó su figura y en dos ocasiones le bajo la persiana a su arco.

Luego de la tempestad del local, los dirigidos por Carlos Mayor apelaron a la inteligencia para defenderse e intentar salir de contra pero la formula no prosperó para inquietar el arco “albinegro”. A partir de allí, el encuentro volvió a enfriarse hasta los últimos minutos.

Cuando se terminaba el partido, For Ever pudo anotar con la carga de hombres sobre el área rival pero de contra, Boca Unidos tuvo en los pies de Mbombaj el gol del triunfo. Sin embargo, el remate del delantero desde el borde del área chica, se fue por arriba del travesaño. Finalmente, no hubo tiempo para más y el empate terminó siendo justo.

