Boca Unidos inicia en Resistencia un nuevo desafío frente a For Ever

Llegó la hora del debut para Boca Unidos. El equipo Aurirrojo que descendió la pasada temporada de la Primera B Nacional, hará su presentación en el Torneo Federal A 2018/19 como visitante de Chaco For Ever.

El partido, correspondiente a la Zona 4 de la primera fase del certamen, se jugará desde las 16.45 en el estadio Juan Alberto García de la avenida 9 de Julio 2222 de Resistencia, y será arbitrado por el santiagueño Rodrigo Rivero.

Luego de una extensa y desusada pretemporada, el equipo correntino volverá esta tarde a la competencia frente a un rival al que enfrentó por última vez oficialmente hace poco más de 11 años, en el por entonces Torneo Argentino B 2006/7, donde Boca Unidos finalmente consiguió el título y el ascenso al Argentino A.

Para esta tarde, el técnico Carlos Mayor, dispondrá el mismo equipo que vino probando en los últimos encuentros amistosos y prácticas de fútbol, con cuatro caras nuevas en la formación titular y dos regresos, además de un par de incorporaciones en el banco de relevos.

Alejandro Medina, que llegó a Corrientes buscando continuidad, después de haber conseguido el ascenso a la B Nacional con Central Córdoba de Santiago del Estero, será el arquero titular.

La defensa se parará, inicialmente, con tres jugadores. Oscar Carniello, el experimentado ex defensor y capitán de Atlético Rafaela será el líbero, mientras que los históricos Rolando Ricardone y Leonardo Baroni actuarán de stoppers.

En el mediocampo, se pararán en una primera línea Fabio Ojeda por derecha, Martín Ojeda por el centro y Gustavo Mbombaj, quien llegó procedente de la UAI Urquiza, por la izquierda. Más adelante estarán Gabriel Morales y Martín Fabro, uno de los que decidió regresar tras su préstamo en Brown de Adrogué.

En tanto que en la delantera actuarán Nicolás Ledesma, quien llegó al Aurirrojo procedente de Patronato de Paraná, y el máximo goleador de Boca Unidos en el ascenso, Cristian Núñez, quien reaparece luego de su paso por Almirante Brown.

Ese fue el equipo que Mayor probó en la práctica formal de fútbol del jueves frente a la Quinta división, y el que trabajó ayer a la mañana afinando cuestiones tácticas en el último entrenamiento, previo a la concentración en horas de la noche en un hotel céntrico de los 19 futbolistas elegidos por el técnico para esta tarde.

Además del once inicial, concentraron Lucas Cabrera (arquero suplente), Ariel Morales, Alejandro Leani, Fabrizio Palma, Gerardo Maciel, Julio Cáceres, Gonzalo Ríos y Leonel Niz. Previo al inicio del encuentro, uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes.

En la pretemporada, Boca Unidos y For Ever se enfrentaron en un encuentro de preparación disputado en Corrientes, donde al cabo de 60 minutos igualaron 0 a 0.

En aquella ocasión, el equipo correntino buscó presionar bien arriba para impedir la salida clara del rival, o bien recuperar la pelota cuando la perdía. Tuvo incluso las situaciones más claras del juego, pero sufrió algunos contratiempos cuando la dupla Sacallán-De Souza (de lo mejor de For Ever en la pretemporada) escaló con pelota dominada por la banda izquierda. Allí tendrá el Aurirrojo que buscar afirmarse, principalmente cuando Godoy se proyecta, para no quedar desbalanceado defensivamente.