Comuna de Perugorría acudirá a la Justicia por los millonarios reclamos de la Nación

El Municipio de Perugorría recibió un nuevo pedido de rendición de fondos por parte de Nación. En este caso, por $4.800.000. Cifra que se suma al requerimiento anterior por unos $11 millones. Pero el intendente Ramón Castellanos insistió en que no puede presentar ningún balance por los recursos que fueron enviados a sus antecesores, porque no posee la documentación correspondiente y aseveró que tampoco tiene esas sumas de dinero para reintegrarlas. Por eso, acudirá a los estrados judiciales.

Semanas atrás, el Jefe comunal junto con otros funcionarios fueron a Capital Federal para intentar explicar por qué no estaban en condiciones de rendir ni de devolver la plata que el Gobierno nacional, a través de diferentes programas, envió a Perugorría antes de diciembre del 2017. En aquella oportunidad, tal como informó este diario, se reunieron con autoridades de la Oficina Anticorrupción y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) porque precisamente desde el último organismo citado, les enviaron una intimación para que presenten balances por $11 millones que giraron a las arcas comunales, para ejecutar obras destinadas a mejorar el sistema cloacal y de suministro de agua potable.

Si bien el diálogo se concretó en muy buenos términos, Castellanos advirtió que representantes de Enhosa le anticiparon que ante la falta de rendiciones, les enviarían una carta documento para que la Comuna presente un plan de pagos.

Esto finalmente se concretó. “Pero nosotros realmente no podemos devolver ese dinero, el Municipio no está en condiciones de hacerlo”, ratificó Castellanos al ser consultado por El Litoral. Al mismo tiempo agregó que “ahora ya nos llegó un nuevo pedido de rendición por $4.800.000”.

“Pero no contamos con la documentación para rendir y tampoco tenemos esas sumas de dinero para darles”, subrayó el Jefe comunal, quien reiteró su malestar porque el año pasado Nación realizó inspecciones en Perugorría.

Sobre esto, remarcó: “Ya se tendrían que haber dado cuenta en ese momento si hubo alguna irregularidad y hasta la primera semana de diciembre pasado estuvieron en el Municipio las personas a quienes ellos le enviaron el dinero. Sin embargo, reclaman ahora y la verdad es que no nos dejaron ningún papel”.

En este contexto y a fin de intentar evitar el embargo de los recursos de la Comuna, Castellanos afirmó a El Litoral que acudirán a los estrados judiciales. Por lo que ahora están trabajando en la elaboración del escrito que presentarán.