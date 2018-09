El Gobierno instó a la unidad provincial y “a apostar a que las cosas mejorarán”

En representación del gobernador Gustavo Valdés, el Ministro Secretario General, Juan Carlos Alvarez, junto al intendente Sebastián Torales, encabezaron los actos por el 201 Aniversario de la localidad de Loreto.

En su mensaje a la comunidad, el funcionario provincial garantizó el respaldo del Ejecutivo para la ejecución de las obras programadas por el 2018. “Tenemos un gobierno ordenado con herramientas, pero debemos estar unidos y darle muestras al país que apostamos a que las cosas van a mejorar”.

El jefe comunal agradeció el acompañamiento y recordó el fuerte respaldo del Gobierno que encabeza Gustavo Valdés para compensar a los municipios tras la eliminación del fondo sojero.

Luego el Ministro Juan Carlos Alvarez dijo: “Simplemente quiero traerles el saludo del Gobernador Gustavo Valdés y dejarles el mensaje del Gobierno provincial que hoy los correntinos nos tenemos que encontrar más unidos y una vez más darle muestras al país que las cosas pueden mejorar”.

“Hoy a Loreto no venimos con discursos de expectativas porque tiene que ser un día de fiesta recordando a todos esos hombres y mujeres que hicieron grande a esta comunidad, pero recordarles que venimos apostando en obras como la iluminación, los vestuarios y mejoras en el club social y deportivo Loreto”.

“El Gobierno provincial está trabajando para seguir demostrando que tiene una gestión ordenada y garantizando a los municipios que todo lo que programaron lo van a cumplir, porque contamos con las herramientas para sobrellevar todo tipo de sorpresas, pero necesitamos dar ese gesto sin mezquindades para una Argentina mejor”, peroró.

Finalmente, el funcionario se dirigió a la comunidad educativa: “Les digo a los niños que continúen por la senda de la educación, del deporte, porque la Provincia necesita las mejores personas”.

En Carolina

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer la inauguración oficial de la 34ª Fiesta Provincial del Agricultor en el municipio de Carolina, donde instó a “redoblar esfuerzos”.

Allí sostuvo que “de la crisis se sale con trabajo” y reafirmó el compromiso del Gobierno de la Provincia con el campo al ratificar programas de enripiado y electrificación rural, asegurando además la construcción de un nuevo puerto en Lavalle para la producción de la zona, por el cual se invertirían 10 millones de dólares. “Va a ser el primer puerto en Corrientes, hecho por correntinos”, afirmó

Valdés informó que este sábado por la mañana “sobrevolamos una obra de la que tal vez muchos no sepan: el nuevo puerto de Lavalle” e informó que “hace mucho tiempo que toda la zona dejó de tener un puerto de aguas profundas que pueda servir para que nuestra mercadería y producción pueda ser embarcada y reducir los costos”.

En ese sentido, contó que “estamos por sacar un crédito de 10 millones de dólares para hacer un Puerto como corresponde”, lo que significa que “vamos a tener el primer Puerto en más de 20 años hecho en Corrientes y por correntinos para mejorar la producción”. Asimismo finalizó: “Tenemos que mirar el desarrollo de la región, que no es solamente hermosa, sino que es la que tiene el mayor potencial económico y productivo”.