Erradican desechos plásticos de isla Apipé con una prensa artesanal y concientización

Hace varios años, Silvia Batista y Aníbal De la Cruz realizan el tratamiento de los desechos que se generan en el alojamiento turístico que poseen en la isla Apipé Grande. Una experiencia que ahora proyectan expandir hacia toda la comunidad a través de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, la fundación Manos Verdes y los aportes tanto de la Provincia como de la Nación. Ya comenzaron a desarrollar un plan para erradicar las botellas plásticas.

Cuando recién llegaron a la isla, unos 13 años atrás, no se observaban muchos frascos desechables dispersos en la comuna isleña, pero con el paso de los años eso fue cambiando.

“Ahora vemos botellas por todos lados, no sólo en el área urbana sino también en los esteros, en los montes”, graficó De la Cruz, quien remarcó que esto tiene un alto impacto en el medio ambiente porque “tardan mucho tiempo en degradarse y afea nuestros paisajes naturales, lo cual es muy dañino para desarrollar el ecoturismo”.

En este contexto y tras asumir como secretaria de Ambiente de la Municipalidad de San Antonio de Apipé Grande, Silvia Batista comenzó a realizar gestiones para que puedan ser tratados todos los desechos que se producen en la comunidad.

Así fue que, a través del Municipio liderado por la intendenta Candelaria Vargas y el vice Juan Dacunda, presentó proyectos tanto a nivel provincial como nacional.

Pero mientras avanzan los trámites para desarrollar las distintas propuestas, empezaron a difundir la campaña “Sin contaminación por plásticos”. En este caso trabaja el Municipio y la fundación Manos Verdes, que realizan una campaña de concientización a través de charlas y talleres que dictan tanto a alumnos como docentes de los colegios de la comuna.

Esto permite que los integrantes de la Escuela Primaria Nº 419 junten botellas plásticas, las lleven a la institución y desde allí, Batista las traslada hasta el lugar donde vive. Es que allí está la prensa artesanal que fabricó su esposo Aníbal para compactar las botellas y así poder sacarlas de la isla. Si no -advierten- sería muy complicado el traslado considerando que la única vía que tienen es la fluvial.

Si bien lo ideal sería disponer de una prensa hidráulica, considerando que carecen de los recursos para adquirirla, De la Cruz resolvió fabricar una de madera que funciona en forma manual pero que también les permite obtener “tiras finas de plástico para realizar los embalajes”. Al mismo tiempo precisó que la prensa les permite obtener fardos de unos cuatro kilos y medio que concentran 100 botellas. “Ahora ya tenemos 10 de esos paquetes, así que en breve podremos sacar mil botellas de la isla”, precisó De la Cruz, quien añadió que trasladarán todo ese material en lancha hasta Ituzaingó, donde lo recepcionará una persona que luego lo vende a una empresa misionera.

Provincia y Nación

En paralelo a esta tarea, Batista comentó que la comuna isleña presentó “un proyecto en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del cual nos financiarán la maquinaria para la recolección y una chipeadora”.

Tras lo cual acotó que “estamos dentro de los primeros 100 municipios del país seleccionados para el programa Ciudades Sustentables”. Por lo que estiman que en breve podrán recibir los recursos. Pero para ello urge contar con un predio para poder realizar el tratamiento de los desechos.

Por eso, el viceintendente está realizando las gestiones pertinentes ante la Provincia para poder conseguir un terreno.