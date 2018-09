Flexibilizar el Consenso Fiscal, posibilidad que maneja Nación para avanzar con el Presupuesto

El Gobierno nacional sabe que es clave que el martes la mayoría de los gobernadores firmen un acuerdo por el Presupuesto 2019. Por eso en la Casa Rosada ya trabajan en una reapertura del consenso fiscal firmado el año pasado, para aplicar modificaciones de alícuotas en bienes radicados en el exterior y en el Impuesto de Sellos, autónomo de cada distrito.

Aunque por ahora no hay negociaciones en marcha para alterar rebajas en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Los equipos técnicos de Nación y los ministros de Economía de todos los distritos del país, convinieron en la reapertura del consenso fiscal con el objetivo de aplicar modificaciones en el Impuesto a los Sellos, alícuota autónoma de cada provincia, y en el gravamen a los Bienes Personales radicados en el exterior.

Fuentes oficiales confirmaron que “habrá novedades”. En ese contexto, el Gobierno ya les anticipó a los ministros provinciales que no habrá modificaciones en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Las provincias opositoras habían llevado a la Casa Rosada un menú de opciones para amortiguar el ajuste que el Ejecutivo planea aplicar en las cuentas fiscales para 2019.

Las provincias que no responden a Cambiemos le plantearon al Gobierno la necesidad de ampliar la base tributaria, teniendo en cuenta que el año que viene los distritos deberán absorber gastos por unos $100.000 millones, derivados en su mayoría de subsidios a las tarifas de servicios públicos y el transporte.