La actividad se concentrará en la cancha de Hércules

La tercera fecha del torneo Intermedio de fútbol de salón en la capital correntina continuará hoy en cancha de Hércules. Será el único escenario que se utilizará dado no hay disponibilidad en el CEF Nº 1 por la realización de los Juegos Correntinos, por lo tanto la actividad será reducida.

El puntero de la A, Complejo Oriana, se medirá con Comunicaciones en uno de los partidos destacados de la jornada dominguera. Mientras que Deportivo Cichero, que manda en la Primera B, tendrá como rival a Porto.

También se programó un cotejo del certamen Femenino, donde se medirán Pingüinos y Huracán Corrientes, puntero y escolta, respectivamente.

El programa completo de partidos para hoy en el estadio del barrio Libertad es el siguiente:

8.45 (C) Barrio 17 vs. Acero Puro; 10.00 (C) Deportivo Perú vs. Lunes Culturales; 11.00 (C) Los Troncos vs. Centauro; 12.00 (C) Juan de Vera vs. Olimpo; 13.00 (B) Milenium vs. Santa Teresita; 14.00 (B) Sportivo vs. Jaguares y 15.00 (B) San Gerónimo vs. Islas Malvinas.

Además, se medirán: 16.00 (Femenino) Pingüinos vs. Huracán; 17.00 (B) Porto vs. Cichero; 18.00 (A) Nacional vs. Victoria; 19.00 (A) Oriana vs. Comunicaciones; 21.00 (A) Olimpia vs. Fénix y 22.30 (A) Dengue vs. Real Unión.