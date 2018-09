Núñez con ilusión y ganas de arrancar bien el torneo y hacer muchos goles

Boca Unidos iniciará esta tarde ante Chaco For Ever un largo y duro camino en la búsqueda de regresar al torneo de la Primera B Nacional, de la que descendió luego de nueve temporadas en la segunda categoría del fútbol argentino.

“Lo que va a venir es lindo, estamos con mucha ilusión. Es una linda medida jugar ante For Ever y su gente, va a estar bueno arrancar ahí”, señaló Cristian Núñez en declaraciones al programa El Deportivo de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz), luego de la última práctica de fútbol de Boca Unidos.

El Negro, agregó que el partido de esta tarde “es importante también para nosotros, los chaqueños, porque pasamos hace algunos años por For Ever”, diferenciándose de su compadre, Rolando Ricardone, “porque yo soy de Central Norte, pero él salió de ahí”.

Núñez dijo que en las horas previas al juego hay un poco de ansiedad “después de dos meses y medio de correr”, en referencia a la pretemporada. A pesar de la cantidad de prácticas que realizaron desde que iniciaron los trabajos, aquel 26 de junio, “estamos todos disponibles, diez puntos para jugar, así que quiere decir que la hicimos bien”, indicó.

Después de haber jugado a préstamo la temporada pasada en Almirante Brown, en la Primera B metropolitana, Núñez regresó a los 38 años al club donde los hinchas lo reconocen como ídolo. “Es la tercera vez creo, pero va a ser la última. Espero que no me corran en diciembre, porque ahí voy a volver en junio nuevamente"” declaró entre risas.

El futbolista chaqueño pasó de no ser tenido en cuenta a titular indiscutido en el equipo que inicia el campeonato.

“El primer día que llegué, cuando Mayor me dijo que no me iba a tener en cuenta parece que me hizo reflexionar un poco. Me puse inmediatamente a trabajar, porque venía de una lesión, de un mes de no hacer nada, después trabajé otro mes en la recuperación con Gregorio (Genes), y cuando empezó la pretemporada me puse a hacer dieta. La verdad es que me hizo bien lo que me dijo el técnico”, recordó.

Contó que durante la mini gira por Sunchales y San Francisco “ya arrancamos en el equipo”, y dijo que la clave fue “laburar en silencio y con ganas de revancha”, aunque enseguida aclaró que “por nadie en especial, sino por mí mismo”. En tal sentido reconoció que “el descenso me dolió mucho por el hecho de no haber estado en el club compartiendo con los compañeros en esa circunstancia”.

“Ahora tenemos una linda revancha todos, la mayoría de los que quedaron acá, los chicos del club que hay muchos, porque se está apostando a eso”, agregó.

Núñez manifestó que “todos los días decimos que arranca para nosotros una ilusión muy linda. Nuestra idea es pelear el torneo, ser protagonistas, salir a jugar en todas las canchas de la misma forma”.

En cuanto a la categoría, expresó que la tiene vista. “Siempre que podía iba a mirar For Ever o Sarmiento, cuando jugaban en Resistencia. Se juega bastante duro, pero mejor que años atrás. Creo que estando nosotros todos van a salir a ganarnos”.

Indicó que a diferencia de los equipos que recién ascienden “nosotros más que cantidad trajimos calidad. Me sorprendió la calidad de los jugadores que han traído y el funcionamiento que tiene el equipo está muy bien”.

Dicen que la madurez de un jugador llega con los años. Parece ser el caso de Núñez. “Antes me obsesionaba con hacer goles, ahora no me importa si hace otro el gol siempre que gane el equipo”, aunque señaló que “cuando no ganamos, como tengo la nueve, por ahí me duele un poco que se hable”.

“Esta vez tengo la ilusión y las ganas de arrancar bien el torneo y hacer muchos goles. Creo que el equipo hace un esfuerzo muy grande para que sea yo el que termine las jugadas, esperemos que el domingo salga todo bien”, añadió.

El delantero está a escasos goles de llegar a las 100 conquistas con la camiseta de Boca Unidos. “Antes que me vaya creo que me faltaban siete, creo que para fin de año vamos a llegar. Si llego antes de diciembre a esa cifra juego tres años más", expresó por último Cristian Núñez.