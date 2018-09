San Patricio mostró reacción para vencer a Aranduroga

San Patricio mantiene viva la ilusión de clasificar a la siguiente fase del Regional NEA de rugby gracias al poder de reacción que mostró ayer y que le permitió derrotar a Aranduroga 28 a 25, después de estar 15 puntos abajo en el marcador.

En un entretenido cotejo, que correspondió a la décimo segunda fecha, donde cada equipo controló un período, San Patricio acertó, casi sobre el final, un penal a través de Lisandro Pedretti, para alzarse con la victoria en cancha “cebra”. De esta manera llegó a los 19 puntos en la tabla de posiciones, mientras que su vencido quedó con 23.

Aranduroga fue el dueño del cotejo durante los 40 minutos iniciales. Para ello tuvo el control de la pelota y tranquilidad para elaborar los ataques.

Luego de tres penales convertidos (2 para el local y 1 para San Patricio) y algunas imprecisiones en el manejo de la pelota, llegó el primer try de la tarde por intermedio del wing Patricio Encina, que desbordó por el sector izquierdo de su ataque.

El conjunto “cebra”, que prácticamente jugó los 40 minutos en campo rival, volvió a marcar un try, esta vez lo hizo con un delantero (Gonzalo Ognio) que cerró un avance de varias fases.

En el complemento cambió radicalmente el desarrollo del juego. San Patricio monopolizó la tenencia del balón y, fiel a su estilo, atacó desde todos los sectores, aunque a veces sin claridad.

Con esa receta y frente a un rival desorientado, llegaron los tries de Joaquín Espínola, Nicolás Gea y dos de Roberto Palacio. Esas anotaciones, más la conversión del primero, le permitieron pasar a ganar 25 a 18.

Esos golpes despertaron a Aranduroga, que equilibró la tenencia y le sacó el ritmo al rival.

Un mal despeje de la defensa “santa” fue aprovechado por Diego Provasi para iniciar un contraataque que terminó en el try de Matías Gómez Vara, convertido por Ezequiel Marchissio.

El marcador quedó igualado en 25, con 5 minutos más por jugar. En ese lapso, San Patricio llegó hasta la zona de anotación, provocó una infracción cerca de la H y Pedretti, que tomó la responsabilidad de ejecutar el penal en lugar de un poco efectivo Santiago Luque, decretó el triunfo “rojinegro”.