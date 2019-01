Gallardo aseguró que nadie mostró interés por verlo en la selección

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reveló que dirigir al seleccionado argentino “es un deseo” pero que “nunca nadie” le demostró que realmente lo quería en ese cargo.

En una entrevista que publica ayer el diario El País de Uruguay, que lo eligió como el mejor DT de América, el “Muñeco” se refirió al seleccionado argentino y confesó que se sintió “descartado” por haber sido crítico de los últimos procesos.

“Al manifestar que todo el proceso de selección lo veía muy mal, es como que se me descartó. Yo soy de los que ve cosas y las dice. Y aparte creo que puedo dar una opinión para que las cosas mejoren”, manifestó Gallardo, quien como pocas veces deslizó su deseo de poder conducir al conjunto nacional.

“Dirigir la selección es uno de los deseos que uno como entrenador tiene. Es un deseo y un desafío muy importante, pero creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar, no hay que forzarlas”, expresó.

En esa línea, agregó: “Siempre se me ha relativizado con la selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería”.

Gallardo participó en Uruguay de la gala del tradicional premio “América le responde a El País” donde fue premiado como el mejor entrenador de América con un 87% de los votos.