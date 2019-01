Marcelo Gallardo, técnico de River, aseguró ayer que nunca rechazó dirigir a la Selección argentina de fútbol porque nunca recibió una propuesta de la AFA, a la vez que reiteró que está “contento” en el club de Núñez.

“Estoy muy bien donde estoy y mi compromiso es total con River. Nunca rechacé la Selección porque nunca me la ofrecieron. Aclaro esto porque decían que yo había rechazado una propuesta de la AFA y nunca pasó. Y así como dije eso también digo que ¿a qué entrenador no le gustaría dirigir a la Selección?”, sostuvo Gallardo en rueda de prensa.

Gallardo fue homenajeado por el club Nacional de Uruguay, donde el “Muñeco” jugó el último año de su carrera como futbolista y comenzó como entrenador en 2011/12 (salió campeón en ambos casos).

El ex futbolista de River, Iván Alonso, actualmente manager de Nacional, lo acompañó en la presentación del amistoso que River y Nacional jugarán el próximo 15 de enero en Maldonado.

“No tuvimos mucho tiempo de preparación ni mucho tiempo de vacaciones, por lo cual es un momento difícil pero voy a disfrutar el partido ante Nacional. En lo personal tengo una linda relación y conexión con el club, a ambos entrenadores nos servirá este partido para prepararnos”, señaló Gallardo.

El entrenador “millonario” confirmó que el plantel regresará hoy a Buenos Aires, ya que su cuerpo técnico no está conforme con el estado de las canchas ubicadas a pocos kilómetros de Solanas ni con el césped del Campus de Maldonado, donde el martes próximo se jugará el amistoso ante Nacional.

“Teníamos una logística para quedarnos hasta el día 17. Lamentablemente el clima no ayudó para que tengamos los campos de juego en condiciones para trabajar y eso influyó. Tenemos muy poco tiempo y por eso volvemos a Buenos Aires donde sí están dadas las condiciones”, manifestó el DT.

El miércoles se cumplió un mes de la conquista de la Copa Libertadores de América 2018 en la superfinal ante Boca, hito que para Gallardo “será eterno y nadie lo va a poder borrar”.

“Lo que pasó fue algo histórico que va a quedar en la memoria de todos los hinchas para siempre. Lo que logramos a fin de año será eterno, pero hay que volver a empezar. Estamos en un club que exige, somos exigentes con nosotros mismos y la única manera de avanzar es el trabajo. Los jugadores lo entienden y son los principales motores de eso. Tal vez nos cueste un poco más en este principio de año pero es el camino”, agregó.

“No tuvimos mucho tiempo de recuperación y tenemos cinco partidos en pocos días pero queremos ver si podemos achicar la distancia con el puntero del campeonato local (Racing)”, añadió. El primer partido oficial de River en 2019 será el encuentro postergado de la octava fecha de la Superliga frente a Defensa y Justicia, a jugarse el 19 de enero, en el Monumental.