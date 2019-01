Tras reclamos vecinales iniciaron los trabajos de bombeo de agua en los barrios

Durante la jornada de ayer se registraron poco más de 100 milímetros de lluvia caída sobre la ciudad y se sumaron a los más de 130 milímetros que cayeron entre la noche del martes y el miércoles, por lo que la situación de distintas zonas se mantuvo complicada. Tras distintos piquetes y reclamos vecinales en lugares como las barriadas del Cremonte, Ponce, San Roque y San Antonio, ayer la Municipalidad inició trabajos de bombeo con el objetivo de retirar el agua que se encontraba acumulada, tanto en las calles como en el interior de centenares de domicilios.

Asimismo las lluvias y tormentas de los últimos días continuaron generando inconvenientes en el suministro energético, debido a la caída de postes y cableados, y en el servicio de transporte público ya que se programaron desvíos de algunas líneas de colectivo debido a los anegamientos de las arterias. En tanto, el pronóstico meteorológico informó que continúa el alerta por lluvias y tormentas sobre la ciudad para los próximos días.

Según los registros oficiales del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) en lo que va del mes se registró la caída de unos 330 milímetros de lluvia, de los cuales 230 milímetros fueron entre la tarde del martes y ayer, precipitaciones que causaron múltiples inconvenientes en la ciudad como barrios y calles con anegamientos. El malestar vecinal en zonas de la Capital como los barrios ubicados sobre la Ruta Provincial Nº 5 motivó que los damnificados por el agua, realizaran reclamos y piquetes a la espera de soluciones.

En la tarde de ayer un grupo de vecinos del barrio Cremonte se manifestó sobre la Ruta Nº 5, señalando que unas 25 familias registraban agua hasta la altura de las rodillas en el interior de sus viviendas y que los accesos a la barriada estaban completamente colapsados. “Hace 3 días que tenemos agua adentro de nuestras casas y en algunos casos hace 2 días que no tenemos luz. Por eso no nos quedó otra que salir a la ruta a pedir que nos den respuestas y soluciones porque hay entre 20 y 25 familias con problemas graves”, señaló a El Litoral uno de los vecinos del barrio Cremonte que ayer se ubicó a la vera de la ruta reclamando por soluciones.

Durante la tarde, la Municipalidad acercó dos camiones desobstructores y una bomba hidráulica para retirar el agua y apaciguar el malestar de los vecinos.

Otra de las zonas más complicadas fue el barrio San Antonio, donde el miércoles los vecinos afectados por el ingreso de agua en sus viviendas y por el anegamiento de las calles, contrataron tres bombas pequeñas para iniciar el desagote de las partes inundadas, pero la lluvia de ayer obligó a paralizar los trabajos. “En varios puntos del barrio no hay energía porque cayeron los postes y hay agua tanto adentro de las casas como en las calles. Solicitamos mayor presencia policial porque a la noche está muy oscuro y hubo intentos de robo a pesar de estar todo inundado”, expresó una de las vecinas.

En el barrio San Roque, más precisamente sobre la avenida Alta Gracia ayer se reforzó la presencia policial y además la Comuna instaló una bomba hidráulica para desagotar la gran cantidad de agua que ocasionaba problemas a un centenar de viviendas de la zona.



Pronóstico

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que el alerta por lluvias y tormentas para la ciudad continuará por lo menos hasta los primeros días de la próxima semana.