Boca sumó a Marcos Díaz y vendió a Leo Balerdi

El arquero Marcos Díaz se realizó ayer la revisión médica, posteriormente firmó el contrato y hoy se sumará a la pretemporada con el resto del plantel.

El ex arquero de Huracán, de 32 años, llega a Boca en condición de jugador libre.

Cabe destacar que es el quinto arquero que adquiere Boca en los últimos tres años. Los otros fueron, por orden de llegada, Axel Werner (a préstamo), Agustín Rossi, Esteban Andrada y Carlos Lampe (a préstamo).

El juvenil Leonardo Balerdi seguirá su carrera en el Borussia Dortmud de Alemania, club que le pagará a Boca Juniors 16 millones de euros por el 90 por ciento del pase, con un contrato por cuatro años y medio para el jugador.

En tanto que el diario alemán Sport Bild dio ayer por realizada la transferencia, y citó a un allegado al jugador y a un dirigente de Boca -cuyo nombre no trascendió- como fuentes.

El defensor, quien cumplirá 20 años a fines de enero, integra la Selección argentina Sub 20 que jugará el Sudamericano de la categoría en Chile, desde el 20 de enero cuando debute contra Paraguay.

La transferencia sorprende no sólo por la cifra sino porque Balerdi apenas jugo 450 minutos en la primera de Boca.

A raíz de esta venta, el director deportivo del club de la Ribera, Nicolás Burdisso, sigue en la búsqueda de un zaguero por izquierda ya que contaría solamente con el defensor paraguayo Junior Alonso, recién incorporado.

Ante -por ahora- la imposibilidad de incorporar a José Palomino del Atalanta (Boca ofreció 7 millones de dólares y el club italiano hasta el momento lo declaró intransferible), los dirigentes están haciendo gestiones por el ex Independiente Víctor Cuesta, jugador de Internacional de Porto Alegre.

Ante la llegada de Marcos Díaz, Rossi -quien estiró su contrato por tres años más- podría pasar a préstamo a Independiente si se va Martín Campaña, o incorporarse a un club de la MLS de Estados Unidos.

Además de Díaz y Alonso, el “Xeneize” incorpora para esta temporada a Iván Marcone, quien llega procedente del Cruz Azul de México por 7 millones de dólares, y al colombiano Jorman Campuzzano, proveniente del Atlético Nacional de Medellín por 4 millones de la misma moneda. Ambos futbolistas llegarán este fin de semana a Buenos Aires.

Los cuatro refuerzos serían presentados el próximo lunes al mediodía en el Hotel Sofitel de Los Cardales, donde Boca realiza la pretemporada.

El primer amistoso de Boca será el miércoles 16 ante Unión de Santa Fe en la ciudad de Mar del Plata; y el 20 en el mismo lugar jugará ante Aldosivi.

El debut oficial del conjunto que ahora dirige Gustavo Alfaro en este semestre será el 27 de enero ante Newell's Old Boys en Rosario, por 16ta. fecha de la Superliga del fútbol argentino.