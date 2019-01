Venezuela: tras una breve detención, Guaidó quedó en libertad

Guaidó fue detenida esta mañana en la autopista Caracas-La Guaira, cuando se dirigía en automóvil desde la capital hacia el vecino estado Vargas para intervenir en un acto político, denunció su esposa, Fabiana Rosales, que lo acompañaba.

Inmediatamente se viralizó en las redes sociales un video filmado por un automovilista en el que se ve que hombres encapuchados y con armas largas, que se desplazaban en dos vehículos, encierran a un auto, lo obligan a frenar, le abren las puertas y sacan a la fuerza a uno de los pasajeros.

Aunque no llegan a verse las caras, referentes opositores y periodistas aseguraron que se trata del coche que llevaba a Guaidó a un “cabildo abierto” en Caraballeda, Vargas.

Poco después, cuando se multiplicaban las reacciones internas y externas de repudio al incidente -entre ellas, las de las cancillerías de la Argentina, Chile, Costa Rica y Perú-, la diputada Milagros Eulate informó al diario Tal Cual que Guaidó había sido liberado y reanudado su viaje a Caraballeda.

“Me secuestraron, estuvimos en un carro, me pude zafar del secuestro porque hay gente que cree en Venezuela; trataron de ponerme unas esposas, no lo permití porque soy el presidente de la AN, porque represento a un poder legítimo”, relató Guaidó más tarde.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, explicó que “un grupo de funcionarios, actuando de manera unilateral, realizaron un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guaidó”.

“Esos funcionarios que se prestaron a este hecho contra el normal desenvolvimiento de la vida en la república están en este momento siendo destituidos y sometidos al procedimiento disciplinario más estricto”, agregó.

Sin embargo, Guaidó puso en duda la versión oficial al asegurar que quienes lo retuvieron le dijeron que estaban cumpliendo una “orden” pero que “no sabían qué estaban haciendo”.

En el acto al que llegó dos horas más tarde de lo previsto, el legislador sostuvo que “están desesperados en (el palacio presidencial) Miraflores, no saben quién da la orden”, según reportó la agencia de noticias EFE.

“No creo que haya sido una decisión unilateral de un grupo de efectivos del Sebin; más bien, parece el típico procedimiento de gobiernos autoritarios, que echan mano de acciones paraestatales para medir la reacción de la comunidad internacional, tal como hace (el presidente, Daniel) Ortega en Nicaragua o como han hecho tantos gobiernos desde la Triple A en la Argentina”, dijo a Télam otro dirigente opositor venezolano que prefirió no ser identificado.

Telam