Canteros: “La recuperación de las regalías es un logro histórico de Valdés”

“La recuperación de regalías de Yacyretá para Corrientes representa la verdadera reparación histórica para nuestra provincia y es un mérito del gobernador Gustavo Valdés, quien negoció con perseverancia pero también con inteligencia este beneficio que impactará positivamente en nuestro acceso a la energía”, aseguró el vicegobernador Gustavo Canteros.

De esa forma Canteros puso en valor el logro de una gestión que “va mucho más allá del cuidado de los recursos públicos y la gestión ordenada, que son bienes ganados por los correntinos, a los que se suman en este presente la actitud proactiva de un equipo de gobierno que va por más en todos los planos”.

“Cuando digo que vamos por más, a partir de la visión estratégica del gobernador Valdés, me refiero a que es histórica la conquista de estas regalías que además se cobrarán en especie, es decir que vamos a ahorrar 1.200 millones de pesos en la tarifa que Corrientes paga por su energía al mercado mayorista eléctrico”, puntualizó.

El vicegobernador consideró que “esta es una manera muy eficaz de generar condiciones para el desarrollo, porque tendremos más energía y las empresas interesadas en invertir en nuestra provincia tendrán un aliciente clave para considerarnos en sus proyectos”.

“Durante décadas esperamos que nos devolvieran beneficios que nos corresponden por derecho propio al usar Yacyretá nuestros recursos naturales, y fue Gustavo quien con su insistencia y las buenas relaciones construidas con la esfera nacional logra el objetivo de recuperar regalías que muchos creían perdidas”, dijo en referencia al gobernador provincial.

Canteros destacó que “antes los correntinos financiábamos con nuestros recursos naturales los subsidios que favorecían a los principales centros de población del país. Ahora esa relación desequilibrada cambia y logramos una conquista a favor del federalismo que pone a Corrientes en el centro de la escena”.

“Ahora no sólo recuperamos un derecho, sino que demostramos que somos capaces de avanzar con logros tangibles que se traducen en mejoras en la calidad de vida de la gente, con oportunidades para la inversión privada que durante años no tuvimos. Está claro que hay muchas cosas buenas por venir para Corrientes”, cerró el vicegobernador.